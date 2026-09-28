Balıkesir bereketini sergiledi: 3. tarım ve hayvancılık fuarı rekor ziyaretçi ağırladı

balıkesir tarım ve hayvancılık fuarı rekor katılıma imza attı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 3. Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 24-27 Eylül tarihleri arasında Ali Hikmet Paşa Tesisleri'nde dört gün boyunca sürdü. Bölgenin en büyük fuarları arasına giren etkinlik, 108 bin 321 ziyaretçi, 135 katılımcı firma ve 350 marka sayılarıyla dikkat çekti ve kentte tarım ile hayvancılığın güçlü bir vitrinini oluşturdu.

ulusal ve uluslararası iş birlikleri:

Fuar; yerel üreticiler, yetiştiriciler, sektör profesyonelleri ve markaların yanı sıra ulusal ve uluslararası kurumları bir araya getirdi. Organizasyon kapsamında Zootekni Federasyonu, Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu, İFKÜD, Fransa OSON Derneği, World Anatolian Dogs, Alianz Canine Worldwide, AvKIF Kinoloji Federasyonu ve Bulgaristan Ile de France Derneği gibi kuruluşlarla iş birlikleri gerçekleştirildi. Ayrıca Fransa ve Bulgaristan'dan gelen sektör temsilcileri ile Sierra Leone'den satın alma ziyaretçileri fuarda yer alarak etkinliğin ticari boyutunu güçlendirdi.

Bu iş birlikleri ve yabancı katılımcılar, fuarı sadece yerel bir buluşma noktası olmaktan çıkarıp uluslararası ticari bağlantıların geliştirildiği bir platforma taşıdı. Katılımcılar ve ziyaretçiler arasında gerçekleştirilen görüşmeler, satın alma ziyaretleri ve tanıtım faaliyetleri fuarın hem sektör içi hem de sınır ötesi etkileşimlere zemin hazırladığını gösterdi.

etkinlik programı ve katılımcı yorumları:

Fuar süresince hayvancılık, yetiştiricilik ve hayvan ırklarına yönelik yarışmalar, sektörel buluşmalar ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Katılımcılar arasında tarım makineleri üreticileri, damızlık koyun- keçi yetiştiricileri ve farklı ırkların tanıtımını yapan temsilciler yer aldı.

Etkinliği değerlendiren isimlerden Yahya Baran, "Balıkesir’de bu yıl üçüncüsü düzenlenen tarım fuarına katıldık. Çok coşkulu geçiyor. Beklentimizin üzerinde bir potansiyeli burada yakaladık. Çok da memnunuz" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi. Halil Oruç ise fuar için, "Her sektörden, tarım ve hayvancılıkla ilgili her şey var. Herkese hitap eden bir fuar. Kendimize uygun bir şey varsa biz de alacağız" dedi.

Fuarı ilk kez ziyaret eden Ziraat Mühendisi Selim Öztaş, "Biz fuara tarım makineleri getirdik. Fuara ilk defa katılıyoruz. Çok güzel bir fuar olmuş. Çiftçilerimizin de ilgisi büyük. Fuar çok güzel geçiyor" ifadelerini kullandı. Sivas Kangal damızlık koyun ve koçunu tanıtmak için gelen Ozan Doğan da, "Biz buraya Sivas Kangal damızlık koyunu ve koçunu tanıtmak için geldik. Dünyaca bilinen ama bu yörede bilinmeyen bir cinsi tanıtmak için tarım fuarına eşlik etmek istedik" diyerek katılım amacını açıkladı.

Balıkesir İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erol Tunçman, fuarın bölge açısından önemine vurgu yaptı: "Biz yıllardır Balıkesir’de böyle bir faaliyetin olmasını açıkçası istiyorduk, bekliyorduk. Kendimiz de bu konuda elimizden gelen her şeyi yaptık. Bizim için gurur verici olan insanlar buraya geliyorlar. 80-100 bin insan bu işten geçiniyor. O insanların da artık bir yerlere böyle fuarlarda buluşabildikleri, görüş alışverişinde bulundukları, birbirlerinin hayvanlarını görebildikleri, ‘Biz de varız’ diyebildikleri bir yer."

Katılımcılardan Güvenç Kabakçı, Pamukçu Mahallesi'nden fuara katıldığını belirterek, "Tarım ve hayvancılık açısından pozitif bir ayrıcalık. Burada birçok bilgiye sahip oluyoruz. Sektördeki yenilikleri gördük. Bizleri böyle bir fuarla buluşturup aydınlattığı için Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi. Çanakkale'nin Biga ilçesinden gelen imalatçı Murat Gencer ise, "Fuar bence çok iyi oldu. Hayvancılık açısından da çok iyi oldu. Çünkü esnaf halkla buluşuyor. Balıkesir ne kadar büyük şehir de olsa bazı şeyler kırsalda kalıyor. İnsanlar fuarlar aracılığıyla buluşuyorlar. Yetiştirici müşterisiyle bir araya geliyor. Biz de koyun sahiplerine, köylüye ulaşıyoruz. Ben böyle bir fuar düzenlenmesinden son derece memnunum" şeklinde konuştu.

Genel olarak 3. Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı, katılımcı çeşitliliği, ulusal ve uluslararası bağlantıları ile bölgenin üretim gücünü görünür kıldı ve katılımcıların beklentilerinin ötesinde etkileşimlere olanak sağladı. Fuarda elde edilen yoğun ziyaretçi ve katılımcı sayıları, Balıkesir'in tarım ve hayvancılık alanındaki rolünü pekiştirdi.

3. BALIKESİR TARIM VE HAYVANCILIK FUARI 108 BİNİ AŞKIN ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI