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Balıkesir Büyükşehir atlı okçulukta üç sporcuyla milli takım seçmelerine hak kazandı

Malazgirt’te 23-25 Ağustos 2026'da düzenlenen finalde 5 sporcu ile yarışan Balıkesir Büyükşehir, 3 dereceyle üç sporcunun milli takım seçmelerine gitmesini sağladı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 17:24

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Balıkesir Büyükşehir atlı okçulukta üç sporcuyla milli takım seçmelerine hak kazandı

malazgirt finali ve katılım detayları:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 23-25 Ağustos 2026 tarihlerinde Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Millî Parkında gerçekleştirilen Atlı Okçuluk 2026 Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları'na 5 sporcu ile katıldı. Kulüp, İstanbul'da düzenlenen Yarı Final müsabakalarında elde ettiği sonuçlarla finale yükselmişti ve Malazgirt'te de önemli derecelerle Balıkesir'i temsil etti.

şampiyonadaki dereceler:

Gençler kategorisinde yarışan Alperen Demir, turnuvayı Türkiye şampiyonu olarak tamamladı; ayrıca Tabla kategorisinde ikinci, Kabak kategorisinde birinci olarak şampiyonayı üç önemli dereceyle noktaladı.

Yetişkinler kategorisinde mücadele eden Abdullah Al İdris, genel klasmanda Türkiye ikincisi olurken, Tabla kategorisinde üçüncülük elde etti.

Minikler kategorisinde yarışan Erva Turunç, genel sıralamada Türkiye dördüncüsü olurken, Kabak kategorisinde ikinci sırada yer aldı. Gençler kategorisinde mücadele eden Eymen Turgut ise Türkiye altıncısı olarak kayda geçti. Minikler kategorisinde yer alan Ahmet Efe Kayhan da turnuvayı Türkiye altıncısı olarak tamamladı.

Bu sonuçlarla Alperen Demir, Abdullah Al İdris ve Erva Turunç, milli takım seçmelerine katılma hakkı kazandı.

altyapı vurgusu ve Balıkesir temsilinin önemi:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından desteklenen çalışmalar doğrultusunda kulüp, çocukların ve gençlerin sporla buluşmasını ve lisanslı sporcu sayısının artırılmasını hedefliyor. Atlı okçuluk branşında elde edilen bu sonuçlar, kulübün altyapıya verdiği önemin karşılığı olarak değerlendiriliyor ve Balıkesir'in ulusal arenadaki sportif temsil gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.

Beş sporcuyla gidilen ve üç sporcunun milli takım seçmelerine çağrıldığı bu organizasyon, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün hem bireysel hem de takım bazında istikrarlı bir performans sergilediğine işaret ediyor.

MALAZGİRT’TE DÜZENLENEN ATLI OKÇULUK TÜRKİYE ŞAMPİYONASI FİNALİ’NDE 5 SPORCU İLE MÜCADELE EDEN...

MALAZGİRT’TE DÜZENLENEN ATLI OKÇULUK TÜRKİYE ŞAMPİYONASI FİNALİ’NDE 5 SPORCU İLE MÜCADELE EDEN BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ, 3 DERECE ELDE EDERKEN 3 SPORCUSUYLA MİLLİ TAKIM SEÇMELERİNE KATILMA HAKKI KAZANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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