Operasyon detayları:

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen tahkikat kapsamında kapsamlı bir operasyon düzenledi. Soruşturmada "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "yasa dışı bahis oynanmasına yer ve imkân sağlamak" ve "para nakline aracılık etmek" suçları üzerinde duruldu. Operasyon sonucunda 37 şüpheli yakalandı ve adli makamlara sevk edildi.

örgütün işleyişi:

Polis incelemelerinde şüphelilerin örgütlü bir yapı içinde çok sayıda banka hesabı toplayarak yasa dışı bahis sitelerine havuz hesapları oluşturdukları tespit edildi. Elde edilen gelirlerin bir bölümünün kripto varlık cüzdanlarına aktarılarak izlerin gizlenmeye çalışıldığı belirlendi. Yapılan mali tespitlerde örgütün işlem hacmi 3 milyar 342 milyon 605 bin TL olarak kaydedildi.

operasyonun coğrafi kapsamı ve adli süreç:

Balıkesir merkezli yürütülen operasyonda ayrıca Kütahya, Antalya, Burdur, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bilecik, Isparta ve Ordu olmak üzere toplam 10 il kapsandı. Yakalanan şüpheliler adli mercilere sevk edilerek soruşturma süreçleri başlatıldı.

BALIKESİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE, EDREMİT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNASYONUNDA; SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMAK VE YASADIŞI BAHİS OYNANMASINA YER VE İMKÂN SAĞLAMAK, PARA NAKLİNE ARACILIK ETMEK SUÇLARINDAN YÜRÜTÜLEN TAHKİKAT KAPSAMINDA OPERASYON DÜZENLENDİ.