Balıkesir Ticaret Borsası'nda organ seçimleri 15 ekimde yapılacak

Seçim tarihi ve kapsamı:

Balıkesir Ticaret Borsası'nın organ seçimleri 15 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Seçimde Borsa Meclisi ve Yönetim Kurulu üyeleri belirlenecek ve üyelerin sandığa giderek kurumun yönünü belirlemesi bekleniyor.

dört yıllık dönem ve öne çıkan yatırım:

Bir önceki organ seçimi 22 Kasım 2022 tarihinde yapılmıştı. Bu tarihten itibaren geçen yaklaşık dört yıllık dönemde Borsa, üyelerine ve bölge üreticilerine yönelik hizmetlerini sürdürdü. Dönemin en dikkat çeken yatırımı, Borsanın iştiraki BTB Balıkesir Ticaret Borsası Lisanslı Depoculuk A.Ş. tarafından hayata geçirilen 5,5 milyon dolarlık lisanslı depo oldu.

Tesis, 30 bin ton kapasiteye sahip olarak planlandı; hasat alımı Temmuz 2026 itibarıyla başladı ve tesisin resmi açılışı 20 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Bu yatırım, Borsanın hizmet ağını ve depolama altyapısını doğrudan güçlendirdi.

hizmet çeşitliliği ve üreticiya erişim:

Balıkesir Ticaret Borsası, yalnızca kayıtlı üyelerine değil bölgedeki tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere de hizmet sunuyor. Sunulan başlıca hizmetler arasında kantar hizmetleri, gıda analiz laboratuvarı ve toprak analiz laboratuvarı faaliyetleri yer alıyor. Ayrıca coğrafi işaret tescili kapsamındaki projelerle ürünlerin tescili ve markalaşma süreçlerine destek veriliyor.

Bu hizmetler, Borsanın üreticilerle doğrudan temas kurarak yerel ihtiyaçlara yönelik çözümler üretme stratejisinin merkezinde bulunuyor.

başkanın çağrısı:

Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin konuya ilişkin şunları söyledi:

'22 Kasım 2022’de yapılan seçimlerin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçti. Üyelerimizden aldığımız destekle geldiğimiz görevi layıkıyla yapmaya çalıştık. Amacımız ilimize kalıcı bir eser bırakmak, tarım ve hayvancılık sektörünü geliştirmekti. 5,5 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiğimiz 30 bin ton kapasiteli lisanslı depo, bu hedefin en somut karşılığı oldu. Bu süreçte yalnızca üyelerimize değil, bölgemizin üreticilerine de hizmet vermeyi önceliğimiz haline getirdik. 15 Ekim’de gerçekleşecek Borsamızın organ seçimlerinde üyelerimizin gelerek oy kullanmasını ve Borsamızın iradesinde tekrar söz sahibi olmalarını bekliyoruz. Bu kuruma hizmet etmek bizim için bir onurdur.'

Seçim süreci ve yatırımlar, Borsanın hem kurumsal yapısını hem de bölgesel tarım politikalarına katkısını belirleyecek ana unsurlar olarak öne çıkıyor.

BALIKESİR TİCARET BORSASI'NDA ORGAN SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU BAŞKAN MEHMET ÇETİN