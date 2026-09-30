Balıkesir toplu taşıma yeni eğitim dönemine sefer ve hizmet planıyla hazır

balıkesir büyükşehir ulaşımında dönem hazırlıkları tamamlandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Toplu Taşıma AŞ (BTT), yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla artan ulaşım taleplerine karşı kapsamlı bir hazırlık sürecini tamamladı. Kurum, merkezden kırsala kadar olan hatlarda sefer ve güzergâh düzenlemeleri yaparken, öğrenci yoğunluğunu yönetmeye yönelik özel uygulamalar hayata geçirdi.

sefer ve hat planlamasında yapılan düzenlemeler

BTT bünyesinde bulunan 257 araç ile özel işletmecilere ait 1.011 araç birlikte çalışıyor. Toplamda 399 hat üzerinde günlük ortalama 6.473 sefer ile kent içi ulaşıma hizmet veriliyor. Yeni dönem hazırlıkları kapsamında sefer saatleri; eğitim kurumlarının giriş ve çıkış saatleri göz önünde bulundurularak yeniden planlandı, ihtiyaç duyulan güzergâhlarda değişiklikler yapıldı. Yolcu yoğunluğunun arttığı hatlarda ise araç ve sefer sayıları artırılarak kapasite güçlendirildi.

yolcu hareketliliği ve saha takibi

BTT, dönem başlangıcında yolcu hareketliliğini yakından takip ediyor. 7 Eylül ile 14 Eylül tarihleri arasındaki karşılaştırmada günlük toplu taşıma kullanımında yaklaşık %40 artış görüldü. Bu artışa paralel olarak saha ekipleri sefer, araç ve güzergâh planlarını ihtiyaçlara göre güncellemeyi sürdürüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın güvenli, konforlu ve erişilebilir ulaşım hedefi doğrultusunda BTT, kent genelinde her noktaya eşit hizmet götürmeyi amaçlayan çalışmalarını yoğunlaştırdı.

öğrencilere yönelik balkart uygulamaları ve "Üniversite Kart"

BTT, öğrencilere kolaylık sağlamak amacıyla abonman uygulamalarının yanı sıra "Üniversite Kart" uygulamasını başlattı. Üniversite Kart, özellikle vize ve final haftalarında öğrencilere ücretsiz ulaşım imkânı sunarak sınav dönemlerindeki erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor. Kart, modern tasarımı ve sunduğu avantajlarla kısa sürede öğrenciler arasında yoğun ilgi gördü.

Ayrıca, üniversite öğrencilerinin kente gelmesiyle birlikte Balkart işlemlerinde oluşan talebi karşılayabilmek için gişe sayıları artırıldı. BTT, yoğunluğun tek noktada toplanmaması için çok kanallı hizmet sunmaya devam ediyor.

balkart işlemlerinde çok kanallı kolaylık

Balkart kullanıcıları, kart dolum ve kişiselleştirme işlemlerini birden çok kanaldan gerçekleştirebiliyor: dolum ve kişiselleştirme noktaları, kiosklar, gişeler, BTT Mobil uygulaması, online yükleme ve vize işlemleri ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla bakiye yükleme mümkün. Bu çeşitlilik, yoğun dönemlerde işlemlerin daha hızlı ve yaygın şekilde yapılmasını sağlıyor.

BTT yetkilileri, yeni eğitim döneminde merkez ve kırsal bölgelerde yolcu hareketliliğini izlemeye devam edeceklerini ve ihtiyaç hâlinde ek sefer, araç veya güzergâh düzenlemeleri ile hizmeti kesintisiz sürdüreceklerini belirtti.

BTT YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI