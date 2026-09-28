Balıkesir Üniversitesi'nden tarım ve hayvancılık fuarına akademik, uygulamalı ve teknolojik destek

Balıkesir Üniversitesi fuarda akademi ile uygulamayı bir araya getirdi

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), 24-27 Eylül tarihlerinde Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'nde düzenlenen 3. Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda akademik bilgi, uygulama deneyimi ve teknoloji transferini temsil eden stantlarla yer aldı. Fuara Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve il protokolü üyelerinin yanı sıra BAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl katıldı.

üniversitenin stantları ve programı:

BAÜN, fuarda Veteriner Fakültesi, Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Uygulama Çiftliği ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) stantları ile yer alarak, hayvan sağlığı, yetiştiricilik uygulamaları ve üniversite-sanayi iş birliği konularını üreticiler ve sektör temsilcileriyle buluşturdu.

Veteriner Fakültesi standında Dekan Prof. Dr. Ziya İlhan öncülüğünde yürütülen çalışmalar tanıtıldı. Fuarda aynı zamanda BAÜN öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü Metin Pancarcı panel konuşmacısı olarak yer aldı; Pancarcı, "Koyunlarda Doğum Yönetimi: Sağlıklı Kuzu, Sağlıklı Sürü" başlıklı sunumuyla hayvan sağlığı ve sürü yönetimine ilişkin güncel yaklaşımları paylaştı.

ziyaretçi ilgisi ve teknoloji transferi:

Uygulama Çiftliği standına Bigadiç Belediye Başkanı Mustafa Göksel de ziyaret gerçekleştirdi; yürütülen saha çalışmaları hakkında bilgi aldı. Fuarda ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, BAÜN Teknoloji Transfer Ofisi standını ziyaret ederek TTO koordinatörü Prof. Dr. Fatmagül Tolun'dan üniversitede üretilen bilgi ve teknolojilerin sektöre aktarılması, Ar-Ge çalışmaları ve iş birlikleri hakkında bilgi aldı.

Fuar kapsamında sergilenen yenilikler arasında tohumculuk, seracılık, tarımsal mekanizasyon, traktör ve ekipmanlar, akıllı tarım uygulamaları ve çiftlik teknolojileri yer aldı. Etkinlik, akademik bilgi ile uygulama ve teknolojinin üretim sahasıyla buluşmasına imkan sağlayarak üreticiler, sektör temsilcileri ve akademisyenleri aynı çatı altında topladı.

Organizasyonda yer alan stantlarla BAÜN, hem eğitim ve araştırma çıktılarının görünürlüğünü artırdı hem de bölge üreticileriyle doğrudan iletişim kurarak uygulamalı çözümlerin sahaya taşınmasına katkı sundu.

BAÜN'DEN TARIM VE HAYVANCILIK FUARINA DESTEK STANTTI