Balıkesir üretimin merkezinde: 3. tarım ve hayvancılık fuarı sektörün nabzını tutuyor

fuar açılışı ve kapsamı:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenen Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. 24-27 Eylül tarihlerinde açık olacak fuar, ulusal ve uluslararası düzeyde firmalara ev sahipliği yapıyor ve ziraat, hayvancılık, tarım teknolojileri ile gıda sanayiini aynı platformda buluşturuyor.

Açılış konuşmasını yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bu yıl katılımcı sayısının geçen yıla göre iki kat arttığını belirtti ve fuarda toplam 350 markanın temsil edildiğini vurguladı. Akın, hayvancılık çadırının geçen yıla göre üç kat büyütüldüğünü ifade ederek Balıkesir'in üretim gücünü ve tarımda söz sahibi olma hedefini öne çıkardı.

başkan akın'ın mesajı:

Akın, Balıkesir'in sadece ekonomik bir üretim merkezi olmadığını; binlerce ailenin geçimini, köylerin geleceğini ve sofraların bereketini doğrudan etkileyen bir üretim geleneğine sahip olduğunu söyledi. Son yıllarda tarımın küresel ölçekte yeniden şekillendiğine dikkat çekerek iklim değişikliği, su kıtlığı ve artan maliyetlere karşı teknolojinin ve bilimin önemine işaret etti.

Başkan Akın, tarımdaki dönüşümün üreticinin dışında bırakılamayacağını, bilgiyi tarlaya ve teknolojiyi çiftliğe taşımak gerektiğini belirtti. Akın ayrıca fuarın amaçlarından birinin üreticinin kazancını artırmak, yetiştiricinin geleceğini güvence altına almak ve genç nüfusu kırsalda tutacak fırsatlar yaratmak olduğunu söyledi.

fuarda öne çıkan konular ve program:

Fuar, tohumculuktan seracılığa, tarımsal mekanizasyondan traktör ve ekipmanlara, akıllı tarım uygulamalarından çiftlik teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede yenilikleri sergiliyor. Bu bağlamda fuar programında paneller, uygulamalı gösterimler ve Türkiye Hayvancılık Zirvesi gibi sektörel buluşmalar yer alıyor. Bu yıl fuarda ilk kez düzenlenen Türkiye Hayvancılık Zirvesi ile büyükbaş ve küçükbaş yetiştiriciler, kırmızı et, süt ve kanatlı sektörü temsilcileri aynı masada buluşacak.

Akın, Balıkesir'in güçlü tarım ve hayvancılık kültürü, sanayi ve üniversite altyapısı ile bu tür platformların bölgesel ve ulusal üretime katkı sağlayacağını belirtti. Fuara destek veren kurumlar arasında Ziraat Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, üniversiteler ve meslek kuruluşları öne çıktı.

protokol ve kurumların görüşleri:

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, tarımın bir ülke için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekerek yenilikçi yaklaşımların üreticilere vizyon kazandıracağını vurguladı. Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün ise ilin tarım varlığına değinerek, tarımın dijitalleştiği bir dönemde yapay zekâ uygulamalarının önemine işaret etti ve Balıkesir'in bu yeniliklerden geri kalmayacağını söyledi.

Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin, ili üretim ve katma değer merkezi olarak tanımladı; Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula kentin çok çeşitli ürünlerle ülke sofralarına katkı sunduğunu belirterek markalaşmanın önemini vurguladı. Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış ise iklim değişikliği ve maliyet baskıları karşısında daha verimli, teknolojik ve yüksek katma değerli üretim gerekliliğine dikkat çekti.

BASİAD Başkanı Selçuk Savaş ve fuarın düzenleyicileri, organizasyonun uzun soluklu hedeflere hizmet ettiğini, yerel paydaşların ve kamu desteğinin sürece katkı sunduğunu ifade ettiler. Yırcalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Yırcalı da fuarın Balıkesir için hayırlı olmasını diledi.

fuarın beklenen etkileri ve hedefleri:

Yetkililer fuarın kısa vadede üreticilerin yeni teknolojiler, pazar bağlantıları ve eğitim fırsatlarına erişimini kolaylaştıracağını; orta ve uzun vadede ise Balıkesir'in tarım ve hayvancılıkta öncü şehirlerden biri olma hedefine katkı sağlayacağını belirtiyor. Başkan Akın, üreticinin kazançlı çıkmasının fuarın başarısının en önemli göstergesi olduğunu vurguladı ve belediyeciliğin saha odaklı olması gerektiğini söyledi.

Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'nde düzenlenen açılış törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, milletvekili, il protokolü, oda ve birlik temsilcileri, muhtarlar, üreticiler ve basın mensupları katıldı. Katılımcılar fuarın üreticilere, sanayiye ve bölge ekonomisine olumlu katkı yapmasını temenni etti.

Özetle, 3. Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı hem yerel üreticilerin güncel bilgi ve teknoloji ile buluşması hem de tarım ve hayvancılık politikalarının, pazarlama ve markalaşma stratejilerinin tartışılması açısından önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

3.BALIKESİR TARIM VE HAYVANCILIK FUARI KAPILARINI AÇTI