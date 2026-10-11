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Balıkesir'de 10.10 coşkusu: birlik, gönül ve kültür buluşması

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin kortejiyle kutlanan 10.10 Dünya Balıkesirliler Günü'nde başkan Akın, protokol ve dernek temsilcileriyle birlikte yürüdü.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 10:36

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Balıkesir'de 10.10 coşkusu: birlik, gönül ve kültür buluşması

etkinlik korteji ve açılış:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10.10 Dünya Balıkesirliler Günü kortej yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp Atatürk Anıtı'na kadar sürdü. Etkinlikte Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın hemşehrileriyle kol kola yürüdü. Balıkesir Büyükşehir Belediye Bandosu'nun çaldığı çiftetelli eşliğinde katılımcılar karşılıklı oynadı ve kentten dernek temsilcileri kortejde yer aldı.

Kortej yürüyüşünün sonunda Ahmet Akın ve Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu Başkanı Erkan Uzun, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu; ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

başkan akın'ın mesajı:

Ahmet Akın hemşehrilerinin 10.10 Dünya Balıkesirliler Günü'nü kutlayarak şunları söyledi: "Balıkesir, on numara bir şehir. Kuvayımilliye ruhuyla, milli birlik ve beraberlik anlayışıyla her zaman Türkiye’de eşi olmayan bir şehirdir. Her şeyi olan tek şehirdir. Türkiye’nin en güzel şehridir Balıkesir. Bu güzel şehrin güzel insanlarının 10.10 Dünya Balıkesirliler Günü’nü yürekten kutluyorum. Balıkesirli olmak büyük bir ayrıcalık. Gönlü Balıkesir’de atıp başka illerde yaşayanların yanında farklı ülkelerde yaşayanlar var. Ama biliyoruz ki onlarda Balıkesir’i takip ediyorlar. Gönülden destekliyorlar. Onlara da Balıkesir’den kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Bizler bu memleketin emanetçileri olarak çalışıyoruz ve mücadele ediyoruz. Balıkesir’imizi bir adım daha öteye çıkarmak için mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizde bizlere destek veren hemşehrilerimize de minnettarız. Ben her zaman söylüyorum: Balıkesir benim ailem. Bu büyük ailenin birliği, kardeşliği ve memleketine duyduğu sevgi bizim en büyük gücümüzdür. 10.10 da bu sevginin, bu güçlü bağın ve Balıkesirli olmanın gururunun en güzel ifadesidir. İnanıyorum ki Dünya Balıkesirliler Günü, yıllar geçtikçe daha da büyüyecek ve dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın bütün hemşehrilerimizi aynı memleket sevgisinde buluşturmaya devam edecek. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun".

siyasi ve sivil toplum vurguları:

CHP Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı etkinlikte yaptığı konuşmada "Balıkesirli olmak bir ayrıcalıktır. Balıkesir’de yaşamak daha büyük bir ayrıcalıktır. Bu kent Kuvayımilliye kentidir. Kuvayımilliye’yi ve ruhunu özümsemiş bir kenttir. 77 milleti bir arada barındırabilen, kucaklaşan, Atatürk ve onun değerlerine sahip bir kenttir. Bu nedenle Balıkesirli olmanın gururu ayrıdır. Bütün hemşehrilerimizin 10.10 Balıkesirliler Gününü kutluyorum" dedi.

Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu (BALDEF) Başkanı Erkan Uzun ise "BALDEF olarak İzmir, İstanbul, Ankara, Manisa, Bursa, Almanya, Hollanda ve İsviçre’de tüm hemşehrilerimizle ve derneklerimizle el ele omuz omuza bayrağımızı dalgalandırmaya çalışıyoruz. Balıkesir’imizin sesini duyurmaya çalışıyoruz. İnşallah daha güzel günleri hep birlikte kutlayacağız. 10.10 Dünya Balıkesirliler Günümüz kutlu olsun" sözleriyle derneklerin katılımına vurgu yaptı.

Kortejin sona ermesinin ardından Ahmet Akın ve beraberindeki heyet, 10.10 Dünya Balıkesirliler Günü kapsamında düzenlenen konserlere katıldı ve kutlamalar müzik eşliğinde devam etti.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLANAN 10.10 DÜNYA BALIKESİRLİLER...

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLANAN 10.10 DÜNYA BALIKESİRLİLER GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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