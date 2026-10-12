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Balıkesir'de 10.10: kültür, konser ve memleket hasreti birleşti

Balıkesir Büyükşehir'in 10.10 Dünya Balıkesirliler Günü etkinlikleri kortej, konser ve yöresel gösterilerle iki gün boyunca birlik ve coşku sundu.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 15:32

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Balıkesir'de 10.10: kültür, konser ve memleket hasreti birleşti

etkinlikler iki gün sürdü:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10.10 Dünya Balıkesirliler Günü, kortej yürüyüşü ve çok sayıda kültürel aktiviteyle iki gün boyunca kutlandı. Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın bu yıl ikincisini hayata geçirdiği etkinlik, şehir dışında yaşayan Balıkesirliler başta olmak üzere geniş katılıma sahne oldu. Etkinlikler arasında halk oyunları gösterileri, yöresel stantlar, çocuklara özel programlar ve masal anlatıları yer aldı.

konserler, slogan ve katılım:

"10’un gibisi yok" sloganıyla düzenlenen kutlamalarda Cumhuriyet Meydanı konserlere ev sahipliği yaptı. Sevilen sanatçılar İsmail Özkan, Sebahattin Gülümser, Ali Çakar ve Ceyhun Damla en sevilen şarkılarını seslendirirken, Balıkesir türküleri ve yöresel oyunlar konser atmosferini pekiştirdi. İstanbul, Bursa, Manisa ve İzmir’de yaşayan Balıkesirliler belediyenin sağladığı ücretsiz otobüslerle memleketlerine gelerek kutlamalara katıldı.

başkanın mesajı:

Balıkesir’in önemine vurgu yapan Ahmet Akın, etkinlikte şunları söyledi: "Bir şehri sevmek başka, Balıkesirli olmak bambaşka! 10.10! Balıkesirli olmanın gururunu hep birlikte kutluyoruz. Kuvayımilliye’nin başşehrinde, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda, milli değerlerimizden aldığımız güçle, gönülde millet, gönülden hizmet diyerek geleceğe yürüyoruz. Dünya Balıkesirliler Günümüz kutlu olsun. Hep birlikte nice güzel 10.10 ’lara"

vatandaşların değerlendirmesi:

Etkinliğe katılanlar, kortejden konserlere kadar programın yüksek katılımlı ve samimi bir atmosferde geçtiğini belirtti. Vatandaşlar, "Etkinlikler, konserler çok güzeldi. Hakikaten daha önce olmayan bir şeydi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’ı çok seviyoruz. Böyle bir etkinlik düzenlediği için teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk. Ailemizle birlikte eğlendik. Çok güzel zaman geçirdik. 10.10 Dünya Balıkesirliler Günü’müz kutlu olsun." sözleriyle deneyimlerini paylaştı.

DÜNYA BALIKESİRLİLER GÜNÜ COŞKUYLA KUTLANDI

DÜNYA BALIKESİRLİLER GÜNÜ COŞKUYLA KUTLANDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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