Balıkesir'de ahilik haftası 39. kez kutlandı

balıkesir'de ahilik haftası coşkuyla sürdü:

Türk toplum hayatının kardeşlik, dürüstlük, dayanışma ve paylaşma değerlerini simgeleyen Ahilik geleneğinin yaşatılması amacıyla düzenlenen 39. Ahilik Haftası Balıkesir’de bir dizi etkinlikle kutlandı. Program Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törenle başladı ve kent merkezinde süren etkinliklerle devam etti.

tören ve kortej yürüyüşü:

Atatürk Anıtı’ndaki törende Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Rıza Tekin anıta çelenk sundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından katılımcıların katılımıyla tamamlandı. Törene CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan ile BESOB’a bağlı 85 oda başkanı ve yöneticilerinin yanı sıra oda temsilcileri katıldı.

Kutlama daha sonra kortej yürüyüşüyle sürdü. Büyükşehir Belediyesi önünden başlayan yürüyüş, Milli Kuvvetler Caddesi üzerinden Zağnos Paşa Meydanı’na kadar devam etti ve meydanda düzenlenen programla sona erdi.

ziyaretler ve verilen mesajlar:

Kutlama heyeti ziyaretler gerçekleştirdi; ilk ziyaret Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu’na yapıldı. Vali Ustaoğlu, Ahilik geleneğinin yalnızca ticari kuralları düzenleyen bir anlayış olmadığını, toplumsal dayanışmayı güçlendiren kültürel bir miras olduğunu vurguladı. Ustaoğlu, mesleğin doğru ve güvenilir icrasının, müşteriye karşı dürüst olmanın, kaliteli üretimin sürdürülmesinin, ihtiyaç sahipleriyle dayanışmanın ve mesleki bilginin yeni nesillere aktarılmasının Ahilik anlayışının temel taşı olduğunu belirtti.

Heyet daha sonra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ı ziyaret etti. Akın, Ahilik kültürünün dürüstlük, güven, helal kazanç, komşuluk, yardımlaşma ve paylaşma değerlerini canlı tuttuğunu ifade etti ve belediye projelerinde esnafın zarar görmemesine özen gösterildiğini söyledi. Akın, esnaf odalarının görüşlerinin önemine dikkat çekerek istişareye dayalı çalışma vurgusu yaptı.

CHP Milletvekili Serkan Sarı ise küçük esnafın ayakta kalmasının sadece ekonomik bir konu olmadığını aynı zamanda kültürel bir mesele olduğunu söyledi. Sarı, esnafın vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, Bağ-Kur prim günlerinin yeniden planlanması ile kira, elektrik ve doğal gaz gibi giderlerde destek sağlanması gerektiğini ifade ederek esnaf desteklerinin önemine dikkat çekti.

esnafın rolü, ödüller ve programın sonu:

Zağnos Paşa Meydanı’ndaki törende konuşan BESOB Başkanı Rıza Tekin, Ahiliğin bir esnaf teşkilatından öte önce ahlak sonra meslek olduğunu söyledi. Tekin, Ahiliğin helal kazanç, dürüst ticaret ve güveni esas aldığını, esnafın mahalle ve sosyal hayatın ayrılmaz parçası olduğunu vurguladı. BESOB’un 85 oda ve 56 bin üyeyle Ahilik kültürünü gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceği mesajı verildi. Tekin ayrıca esnaf güçlü olursa şehrin, şehir güçlü olursa Türkiye’nin güçleneceğini belirtti.

Program kapsamında yılın çırağı olarak Samet Can Doğan, yılın kalfası olarak Nisanur Esen ve yılın ahisi olarak Sücayi Akay seçildi ve ödülleri takdim edildi. Ayrıca yılın ahisi Sücayi Akay tarafından yılın kalfası Nisanur Esen’e şed kuşatma töreni gerçekleştirildi.

Tören, Balıkesir Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan’ın Ahilik duasını okuması ve Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisiyle sona erdi. Etkinlik alanında BESOB tarafından vatandaşlara pilav ve ayran ikram edildi.

Program boyunca valilik, belediye ve esnaf temsilcilerinin ortak vurgusu Ahilik değerlerinin yaşatılması, gençlere meslek kazandırılırken meslek ahlakı ve emeğe saygının aktarılması gerektiği oldu. Etkinlik, hem kutlama hem de esnafın gündemine dair taleplerin dile getirildiği bir platform işlevi gördü.

BU YIL 39’UNCUSU DÜZENLENEN AHİLİK HAFTASI, BALIKESİR’DE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI.