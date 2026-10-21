Balıkesir'de cami çıkışında öldürülen Nurettin A.'nın dosyası ardışık operasyonlarla aydınlatıldı

olayın ilk bulguları ve soruşturmanın başlangıcı:

Balıkesir'in Karesi ilçesi 2. Sakarya Mahallesi Yasemin Sokak'ta 18 Eylül'de meydana gelen olayda, yatsı namazını kıldıktan sonra camiden çıkan Nurettin A. (66), kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olay yerindeki ilk incelemede, Nurettin A.'nın sırtına iki, başına bir isabet olduğu belirlendi. Olayın ardından Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri soruşturmaya başladı.

ilk operasyon: istanbul'da yakalama ve delil bulguları:

Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirenlerin T.A. ve F.İ. olduğu tespit edildi. 24 Eylül'de İstanbul Bağcılar İstoç Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, ayrıca olayla aracılık ettiği değerlendirilen D.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin ilk sorgusunda silahı parçalara ayırıp attıkları bilgisi üzerine ekipler, boş bir arazide delil niteliğindeki silah parçalarını bularak kriminal incelemeye teslim etti. Sorgu ve işlemlerin ardından şüpheliler tutuklanarak Kepsut Cezaevi'ne gönderildi.

ikinci dalga operasyon: azmettiriciler ve genişleme:

Soruşturmanın ikinci aşamasında, olayın azmettiricileri ile şüphelilere yardım eden kişilere yönelik olarak 15 Ekim'de Kars ve İstanbul merkezli eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda yakalanan M.A., A.A. ve E.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kepsut Cezaevi'ne teslim edildi; böylece cinayetle ilgili tutuklu sayısı altıya ulaştı. Bir kişi olan C.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma dosyasında, Nurettin A. ile şüpheliler arasında geçmiş yıllara dayanan bir husumetin varlığına işaret eden bilgiler yer alıyor. Olay anına dair güvenlik kamera görüntülerinde, cinayeti işleyen şahsın kasklı halde olay yerinden kaçtığı görüldü; bu kayıtlar da soruşturmada delil olarak kullanıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yürütülen operasyonlar, adli süreç ve delil toplama işlemleri sürerken, tutuklanan şüphelilerin ifadeleri ve kriminal incelemelerin sonuçları üzerinden dava süreci takip ediliyor.

BALIKESİR, İSTANBUL VE KARS'TA DÜZENLENEN OPERASYONDA 6 KİŞİ TUTUKLANDI