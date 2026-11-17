Kararın arka planı ve parti tepkisi

Balıkesir Kadın Platformu, kurucu üyesi olan CHP Balıkesir İl Kadın Kolları temsilcisinin platformdaki yetkisini alarak partiyi platformdan çıkardı. Kararın ardından CHP Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanı İlkgün Demir bir basın toplantısı düzenleyerek sürece tepki gösterdi. Toplantıya CHP Balıkesir İl Başkanı Fikret Şahin ve çok sayıda partili kadın katıldı.

Demir, platformun genel kurulunda yapılan oylamada toplam 16 katılımcıdan 12'sinin ret oyu