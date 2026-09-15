Balıkesir’de emniyetin haftalık bilançosu: 97 aranan şahıs yakalandı, çok sayıda delil ele geçirildi

Çalışmanın genel bilançosu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, 7-13 Eylül 2026 tarihleri arasında kent genelinde suçların azaltılması, önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik geniş çaplı operasyonlar yürüttü. Bir haftalık denetim ve operasyonlarda toplam 84.350 kişinin sorgulanması, 31.780 aracın trafik denetiminden geçirilmesi ve çeşitli suçlardan aranan 97 şahsın yakalanması kayda geçti.

asayiş ve malvarlığına yönelik sonuçlar

Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet birimlerinin ortak çalışmalarında kişilere karşı işlenen toplam 311 olaydan 298 olay aydınlatılırken, çözümü devam eden 13 olay için soruşturmalar sürüyor. Bu kapsamda 466 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Malvarlığına karşı işlenen 84 olaydan ise 47'si aydınlatıldı; geriye kalan 37 faili meçhul olayla ilgili çalışmalar devam ediyor ve bu suçlarla bağlantılı 57 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi.

Operasyonlarda ele geçirilen silah ve mermi sayıları ile suç aletleri şöyle: 8 ruhsatsız tabanca, 302 fişek, 33 ruhsatsız av tüfeği, 111 av tüfeği kartuşu, 5 kurusıkı tabanca, 16 kurusıkı tabanca fişeği, 2 tabanca şarjörü, hassas terazi, 3 kesici-delici alet ve 2 uzun namlulu tüfek fişeği. Bu bulgular asayiş ekiplerinin çalışmasının somut çıktıları olarak kayda geçti.

kaçakçılık operasyonları

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir haftada 8 olaya müdahale etti ve 12 şüpheli hakkında işlem yaptı. Ele geçirilen kaçak malzemeler arasında 20 şişe ve 9,20 litre alkollü içki, 3 alkol likidi, 5.400 boş makaron, 61.780 dolu makaron, 571 paket kaçak sigara, 6,9 kilogram tütün, 2 elektronik sigara sarma makinesi, 1 sigara sarma makinesi, 20 elektronik sigara ve 3.475 kilogram karışımlı akaryakıt yer aldı.

narkotik mücadelede operasyonlar ve eğitim

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu dönemde 54 olaya müdahale etti; toplam 72 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve 7 şüpheli tutuklandı. Uyuşturucu ve ilgili bulgular şu şekilde bildirildi: 109.455 adet ecza hap, 154 gram bonzai, 102 gram metamfetamin, 37 gram esrar, 13 gram skunk, 17 kök kenevir ve 8.540 lira ele geçirildi. Ayrıca toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen 4 Narkorehber seminerinde 300 kişi uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirildi.

terörle mücadele ve mahkûmiyetler

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY kapsamında yürüttüğü çalışmalarda, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi 11 Eylül tarihinde yakaladı. Aynı gün ayrıca hakkında 13 yıl 4’er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi daha yakalanarak, işlemlerinin ardından toplam 3 hükümlü cezaevine teslim edildi.

düzensiz göç ve hudut çalışmaları

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde il merkezinde 14, Burhaniye'de 2, Gönen'de 2 ve İvrindi'de 5 olmak üzere toplam 23 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Bandırma GÖKSEM'e teslim edildi. Belirtilen tarihler arasında göçmen kaçakçılığı olayı bildirilmedi.

trafik denetimleri ve güvenlik

Trafik ekipleri bir haftalık çalışmada 31.780 aracı denetledi; kentte ölümlü trafik kazası yaşanmazken, 120 yaralanmalı kazada 175 kişi yaralandı. Denetimler kapsamında 4 okul servis aracı ve 7.330 motosiklet kontrol edildi. Alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına yönelik 3.777 denetim yapıldı; bu kontroller sonucunda 87 sürücünün ehliyeti iptal edildi ve 681 araç trafikten men edildi.

Balıkesir’de yürütülen bu kapsamlı çalışmalar, şehrin asayiş ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çok yönlü müdahalelerin somut sonuçlarını ortaya koyuyor. Emniyet birimleri, soruşturması devam eden vakalar için çalışmalarını sürdürürken, ele geçirilen deliller adli süreçlere dahil edilecek.

BALIKESİR’DE POLİS EKİPLERİNİN 7-13 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALARDA 97 ARANAN ŞAHIS YAKALANIRKEN, NARKOTİK OPERASYONLARINDA 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.