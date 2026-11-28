Balıkesir Üniversitesi'nde sürdürülebilirlik ve ikiz dönüşüm odağıyla proje pazarı

Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından "Sürdürülebilir Gelecek İçin İkiz Dönüşüm" temasıyla düzenlenen BAÜN TTO III. Uluslararası İnovatif Fikirler Proje Pazarı, Balıkesir Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, üniversite, sanayi ve girişimcilik ekosistemini bir araya getirerek ulusal ve uluslararası katılımı artırmayı hedefledi.

katılım ve sergilenen projeler:

Bu yılki organizasyona 29 üniversiteten toplam 102 proje başvurusu yapıldı. Ön değerlendirme sonucunda 69 proje kabul edilirken, etkinlik kapsamında 60 proje sergilenerek katılımcıların beğenisine sunuldu. Değerlendirmeler beş tematik alanda yapıldı: Sağlık Teknolojileri, Yeşil Teknolojiler ve Döngüsel Ekonomi, Dijitalleşme ve Akıllı Sistemler, İleri Malzeme ve Üretim Teknolojileri ile Gıda, Tarım ve Su Güvenliği. Programda öğrenciler, akademisyenler ve girişimciler poster ve sözlü sunumlarla projelerini paylaştı.

Programa; Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ve Prof. Dr. Murat Doğdubay, BAÜN Rektör Yardımcısı ve BAÜN TTO Başkanı Prof. Dr. Fatih Satıl, BAÜN TTO Koordinatörü Doç. Dr. Fatmagül Tolun, senato üyeleri ile sanayi temsilcileri katıldı. Sanayi cephesinden katılımcılar arasında BEKKİLER Metal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Bekki, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Akın Ünal ve Balıkesir İş Kadınları Derneği (BAİKAD) Başkanı Oya Hansu Çolak yer aldı.

jüri kararları, ödüller ve uluslararası etki:

Gün boyu süren jüri değerlendirmeleri sonucunda, akademisyen ve girişimci kategorilerinde her tematik alanda ilk üçe giren projelere plaket takdim edildi. Etkinliğin uluslararası boyutunu yansıtan kategoride yurt dışından katılan proje sahiplerinin çalışmaları mansiyon ödülüne layık görüldü; bu ödüller uluslararası araştırmacılar arasında iş birliğini teşvik etmeyi amaçlıyor.

BAÜN TTO III. Uluslararası İnovatif Fikirler Proje Pazarı, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek ve bölgesel inovasyon ekosistemini geliştirmek amacıyla 14 paydaş kurum ve 7 sponsor kuruluşun katkılarıyla düzenlendi. Organizasyonun paydaşları arasında University of Exact and Social Sciences (AIFU), Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi, Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Ticaret Borsası, Balıkesir İş Kadınları Derneği, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Balıkesir Şubesi, Balıkesir Genç İş İnsanları Derneği, Balıkesir Yerel Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş., Hansu Akademi ve MRS Havacılık Uzay Sanayi ve Simülasyon Makine A.Ş. yer aldı.

Etkinlik, yenilikçi fikirlerin desteklenmesi, araştırma çıktılarının katma değere dönüşümünün hızlandırılması ve bölgesel aktörler arasında sürdürülebilir iş birliklerinin kurulmasına katkı sunma hedefiyle sona erdi.

BALIKESİR'DE 29 ÜNİVERSİTE İNOVATİF FİKİRLER PROJE PAZARI’NDA BİR ARAYA GELDİ