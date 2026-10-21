Balıkesir'de jandarmanın hafta sonu uygulaması: 33 hükümlü yakalandı

Jandarmadan yoğun asayiş uygulaması

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, suçları önleme ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik geçtiğimiz hafta kapsamlı asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında farklı illerde ve ilçelerde eş zamanlı denetimler yapılarak, toplumsal güvenliğin güçlendirilmesi hedeflendi.

yakalananların sayısal dağılımı:

Uygulamalarda toplam 270 şahıs yakalanırken, bunlardan 33'ünün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Kesinleşmiş hapis cezalarına göre dağılımda 0-5 yıl arası ceza alan 28 kişi ile 5-10 yıl arası ceza alan 5 kişi yer aldı.

Ayrıca operasyonlarda yakalama kaydı bulunan 139 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 98 şahıs da jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

operasyonun amacı ve sonuçları:

Yetkililer, uygulamaların amacının suç işlenmesini engellemek ve adli merciler tarafından aranan kişileri yakalamak olduğunu vurguladı. Elde edilen rakamlar, arananlar listesinde yer alan çok sayıda kişinin yakalanmasının yanı sıra, kolluk kuvvetlerinin saha denetimlerinin etkinliğini de gösteriyor.

Yakalanan şahıslarla ilgili adli süreçlerin devam ettiği, işlemler tamamlandıktan sonra gerekli yasal prosedürlerin uygulandığı bildirildi.

BALIKESİR’DE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ASAYİŞ UYGULAMALARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 33 ŞAHIS YAKALANDI.