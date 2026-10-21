Dolar 49,5976 +0,03%
Euro 55,7005 -0,02%
Bist 11.607,96 -1,61%
Altın Gram 6.612,64 +0,10%
EUR/USD 1,1226 -0,12%
Brent Petrol 109,19 +0,37%
--°

Balıkesir'de jandarmanın hafta sonu uygulaması: 33 hükümlü yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığının hafta boyunca düzenlediği uygulamalarda toplam 270 kişi gözaltına alınırken, 33'ü kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalandı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 15:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Balıkesir'de jandarmanın hafta sonu uygulaması: 33 hükümlü yakalandı

Jandarmadan yoğun asayiş uygulaması

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, suçları önleme ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik geçtiğimiz hafta kapsamlı asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında farklı illerde ve ilçelerde eş zamanlı denetimler yapılarak, toplumsal güvenliğin güçlendirilmesi hedeflendi.

yakalananların sayısal dağılımı:

Uygulamalarda toplam 270 şahıs yakalanırken, bunlardan 33'ünün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Kesinleşmiş hapis cezalarına göre dağılımda 0-5 yıl arası ceza alan 28 kişi ile 5-10 yıl arası ceza alan 5 kişi yer aldı.

Ayrıca operasyonlarda yakalama kaydı bulunan 139 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 98 şahıs da jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

operasyonun amacı ve sonuçları:

Yetkililer, uygulamaların amacının suç işlenmesini engellemek ve adli merciler tarafından aranan kişileri yakalamak olduğunu vurguladı. Elde edilen rakamlar, arananlar listesinde yer alan çok sayıda kişinin yakalanmasının yanı sıra, kolluk kuvvetlerinin saha denetimlerinin etkinliğini de gösteriyor.

Yakalanan şahıslarla ilgili adli süreçlerin devam ettiği, işlemler tamamlandıktan sonra gerekli yasal prosedürlerin uygulandığı bildirildi.

BALIKESİR’DE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ASAYİŞ UYGULAMALARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI...

BALIKESİR’DE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ASAYİŞ UYGULAMALARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 33 ŞAHIS YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gümüşhane'de aynı apartmanda iki hırsızlık: altınlar şüphelinin evinde ve araçta...
images

izmit'te buluşma bahanesiyle öldürülen ümitcan şirin davasında 5 sanığa toplam 4...
images

Adana'da kasada oturan çocuğun başından vurulmasıyla ilgili 17 yaşındaki şüpheli...
images

Palu'da beş meclis üyesi AK Parti'ye katıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Van OSB başkanından tarafsız basına vurgu: gazeteciler günü mesajı

fidan: brüksel temasları, akdeniz vurgusu ve libya anlaşmasının meşruiyeti

izmit'te buluşma bahanesiyle öldürülen ümitcan şirin davasında 5 sanığa toplam 49 yıl 7 ay ceza

Konya'da gençlik ve spor için kapsamlı iş birliği protokolü imzalandı

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor