Balıkesir'de kapsamlı jandarma operasyonu: 46 şüpheli yakalandı

Operasyonun kapsamı:

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftalık istihbari çalışmalar sonucunda Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Bigadiç, Erdek, Edremit, Gömeç, Havran, Karesi, Manyas, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan müdahaleler kapsamında toplam 34 narkotik olayı tespit edildi ve bu olaylara karıştığı belirlenen 46 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Ele geçirilen maddeler ve deliller:

Operasyonlarda, ev, eklenti ve şüphelilerin kullandığı araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuruna rastlandı. Kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilen malzemeler arasında 3 kilo 544 gram esrar, 77 gram skunk, 728 sentetik uyuşturucu hap, 22 gram metamfetamin, 6 gram kokain ve 5 ecstasy hap yer aldı. Ayrıca bir adet hassas terazi, 12 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 cep telefonu ve 4 bin 320 TL suç geliri olarak ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, delil niteliği taşıyan malzemelerin muhafazasını sağlarken, yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. Soruşturma kapsamında elde edilen bulguların değerlendirilmesi ve olayların bağlantılarının çözülmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Yerel güvenlik ve takip:

Yetkililer, ilçelerde yürütülen istihbarat odaklı operasyonların illerindeki uyuşturucu ticaretine karşı etkin bir mücadele stratejisinin parçası olduğunu belirtti. Yapılan operasyonların hem madde tedarik zincirine hem de kullanımına yönelik önemli darbeler vurduğuna dikkati çeken güvenlik kaynakları, benzer faaliyetin önlenmesine yönelik denetimlerin devam edeceğini kaydetti.

BALIKESİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI 13 İLÇEDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 3 KİLO 544 GRAM ESRAR, 728 SENTETİK UYUŞTURUCU HAP VE ÇOK SAYIDA FARKLI UYUŞTURUCU VE SUÇ UNSURU MALZEME ELE GEÇİRDİ. YAPILAN OPERASYONLARDA TOPLAMDA 46 ŞÜPHELİ YAKALANDI.