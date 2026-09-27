Balıkesir'de Necip Al başpehlivanlığa yükseldi

Necip Al'ın yükselişi:

Necip Al, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor formasıyla Cumhurbaşkanlığı Yağlı Güreş Kupası'nda gösterdiği başarılı performansla başpehlivanlığa yükseldi. Alt yapıdan yetişen sporcu, başaltı boyunda birinci olarak başpehlivanlık boyuna çıktı ve kente büyük sevinç yaşattı.

Müsabaka ve takım performansı:

57 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un genç pehlivanları dikkat çeken sonuçlara imza attı. Er meydanını takip eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Ahmet Akın, organizasyonu yerinde izleyerek takımını destekledi.

Başkan Akın'ın değerlendirmesi:

Ahmet Akın, yaptığı açıklamada, "Balıkesir'imiz 8 yıl sonra yeniden bir başpehlivan çıkardı. Gururumuz büyük" dedi. Akın, Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın memleketine bu unvanın yeniden gelmesinin önemine vurgu yaparak ata sporunu yaşatmak, pehlivanların önünü açmak ve kültürü gelecek nesillere taşımak için çalıştıklarını belirtti. Ayrıca er meydanında mücadele eden tüm pehlivanları ve başpehlivanlığı kazanan Orhan Okulu'yu da yürekten kutladı.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR PEHLİVANI NECİP AL BAŞALTI GÜREŞLERİNDE ŞAMPİYON OLDU