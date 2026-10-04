Balıkesir'de öğrenimden istihdama uzanan yol haritası şekillendi

Toplantı ve hedefleri:

Balıkesir genelindeki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve öğrenme faaliyetlerinin istihdama katkısının artırılması amacıyla bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya İl Millî Eğitim Müdürü Selahattin Kal başkanlık etti ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu ev sahipliği yaptı. Çalışmaların Millî Eğitim Bakanlığı vizyonu doğrultusunda yürütüldüğü vurgulandı.

Görüşmelerde, hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin doğrudan istihdama dönüşmesi ile yerel kalkınmanın desteklenmesi ana amaç olarak belirlendi; kent genelindeki eğitim ve istihdam ihtiyaçları çerçevesinde atılabilecek adımlar tartışıldı.

Değerlendirmeler ve atılabilecek adımlar:

Toplantıda, eğitim programlarının Balıkesir’in işgücü ihtiyaçlarına daha yakın hale getirilmesi, öğrenme faaliyetlerinin mesleki yeterliliklerle ilişkilendirilmesi ve paydaşlar arasında koordinasyon güçlendirilmesi gerektiği üzerinde duruldu. İl Ticaret Müdürü İlhan Pehlivan ile diğer paydaşların katılımıyla yapılan görüşmelerde, uygulama odaklı çözümler ve izleme mekanizmalarının önemi vurgulandı.

Beklentiler ve izlenecek yol:

Ele alınan yol haritası, hayat boyu öğrenme alanındaki çalışmaların Balıkesir’in ihtiyaçlarına daha fazla cevap verebilmesini amaçlıyor. İzlenecek adımların somutlaştırılması ve sonuçların izlenmesi için paydaşlar arasında süreklilik ve ortak sorumluluk öne çıkıyor; böylece eğitimden istihdama geçişin hızlandırılması hedefleniyor.

BALIKESİR’DE HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN YOL HARİTASI ELE ALINDI