Tören ve anma:

Balıkesir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü, Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. İl Millî Eğitim Müdürü Selehattin Kal tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı eşliğinde şanlı bayrak göndere çekildi. Açılış töreni, günün anlam ve önemine dikkat çeken ciddi ve coşkulu bir atmosfer yarattı.

Merkezdeki program ve sergi:

Kutlama programının ikinci bölümünde, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir araya gelen katılımcılar için geçmişten günümüze eğitim hayatını yansıtan bir fotoğraf sergisi gezildi. Sergideki fotoğraflar, geçmiş dönemlerin eğitim ortamlarını ve öğretmenlik mesleğinin yıllar içinde taşımış olduğu değeri görsel olarak anlatarak izleyicilere nostaljik ve duygusal anlar sundu. Programa; Vali İsmail Ustaoğlu, il protokolü, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Aday öğretmenlerin yemini ve sahne gösterisi:

Program kapsamında, mesleğe ilk adımını atan aday öğretmenler için Öğretmenlik Mesleğine Giriş Yemin Töreni gerçekleştirildi. Adayların yemin ederek mesleğe başlaması törende duygulu anlar oluşturdu ve törene ayrı bir anlam kattı. Ardından İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Ben Öğretmenim: Bir Ömrün Tuvali adlı gösteri sahnelendi; performans, öğretmenlik mesleğinin fedakârlığını, emeğini ve insan hayatına dokunan yönünü etkileyici biçimde anlattı ve izleyicilerden yoğun beğeni topladı.

Ödüller ve vefa:

24 Kasım etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sportif, kültürel ve sanatsal yarışmalarda dereceye giren öğretmenlere ödülleri il protokolü tarafından takdim edildi. Ayrıca emekli öğretmenleri temsilen üç öğretmene, Vali İsmail Ustaoğlu tarafından Hizmet Şeref Belgeleri verildi. Bu bölüm, mesleğe ve emek verenlere duyulan saygıyı ve vefayı öne çıkardı.

Günün programı, öğretmenlerin mesleki sorumluluğu ve geleceği şekillendiren rolleri üzerine vurgular yapılarak sona erdi. Katılımcılar toplu fotoğraf çekimiyle anı ölümsüzleştirirken, tören öğretmenlik mesleğinin toplum içindeki yerini bir kez daha hatırlattı.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA PROGRAMI, ATATÜRK ANITI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇELENK SUNMA TÖRENİYLE BAŞLADI. İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SELEHATTİN KAL TARAFINDAN ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK SUNULMASININ ARDINDAN SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU VE İSTİKLÂL MARŞI EŞLİĞİNDE ŞANLI BAYRAĞIMIZ GÖNDERE ÇEKİLDİ.