Balıkesir'de sağanakta koordineli seferberlik: büyükşehir ve BASKİ 20 ilçede sahada

balıkesir'de sağanakta ekipler 20 ilçede teyakkuzda:

Balıkesir genelinde etkili olan gök gürültülü sağanak ve fırtına, kent altyapısı üzerinde ağır yük oluşturdu. Bu duruma karşı BASKİ ekipleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi birimlerinin koordineli çalışması sürüyor. Yağışın şiddeti bazı noktalarda su baskınlarına neden olurken ekipler, vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için aralıksız görev yapıyor.

Saldırıya geçen yağışın ilk anından itibaren harekete geçen ekipler, kent genelinde oluşan ihbarları değerlendiriyor ve acil müdahale gerektiren bölgelere hızla ulaşarak çalışmaları yoğunlaştırıyor.

saha çalışmaları ve müdahale öncelikleri:

İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalarda ekiplerin öncelikleri arasında yağmur suyu hatlarının kontrolü, su birikintilerinin tahliyesi ve gelen ihbarların hızlı değerlendirilmesi yer alıyor. Sahadaki ekipler, olası yeni risklere karşı da hazır tutuluyor ve ihtiyaç duyulan noktalara takviye gönderiliyor.

Tüm ilçelerde görev yapan birimler, gelen taleplere anında yanıt vermek amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yakın Çözüm Çağrı Merkezi 444 40 10 ve BASKİ'nin Alo 185 hattına iletilen ihbarları takip ediyor.

BASKİ genel müdürünün açıklaması:

BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk sahadaki çalışmaları şöyle aktardı: "Balıkesir genelinde etkili olan yoğun ve şiddetli yağışlar nedeniyle tüm ekiplerimizle sahadayız. Tüm ilçelerimizde ekiplerimiz görev başında; su baskınlarının yaşandığı noktalara müdahale ediyor, vatandaşlarımızdan gelen ihbarları değerlendirerek ihtiyaç duyulan bölgelere hızla ulaşıyoruz. Yağışın şiddeti ve oluşturabileceği riskleri göz önünde bulundurarak ekiplerimizi hazır durumda tutuyor, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Önceliğimiz olumsuzlukların en kısa sürede giderilmesidir. Vatandaşlarımızdan yağış süresince dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz. Tüm ekiplerimizle birlikte Balıkesir’in her noktasında görevimizin başındayız"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ ekipleri, sahadaki müdahalelerini gelen ihbarlar doğrultusunda kesintisiz sürdürüyor; vatandaşlardan da tedbirli olmaları ve acil durumlarda belirtilen hatları kullanmaları isteniyor.

BALIKESİR GENELİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞLAR NEDENİYLE BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BASKİ) EKİPLERİ, OLUMSUZLUKLARA VE DOĞAL AFET RİSKİNE KARŞI 20 İLÇEDE TEYAKKUZA GEÇTİ.