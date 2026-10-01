Balıkesir'de sanatla Gazze'ye umut taşıyan etkinlik

Balıkesir Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) desteğiyle yürütülen Bilim Kafe dizisi kapsamında bu kez sanatın diliyle Gazze'ye yönelik bir duyarlılık etkinliğine ev sahipliği yaptı. "Gazze İçin Bilim Kafe" başlığı altında düzenlenen programın teması Sanatla Gazze'ye Umut Kuşları olarak belirlendi ve hat boyama çalışması ile toplumsal farkındalık amaçlandı.

katılımcılar ve mekan:

Etkinlik, BAÜN Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bilim İletişimi Ofisi ile BAÜN Bilim, Toplumsal Dayanışma ve Sinerji Topluluğu ve Manevi-Psikolojik Danışma Topluluğu iş birliğinde merkez yemekhanede gerçekleştirildi. Programa BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ve Prof. Dr. Fatih Satıl, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özkan, İlahiyat Fakültesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Esma Sayın, Genel Sekreter V. Soner Şahin, Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. İhsan Kısadere ve Enes Bilgon ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

etkinliğin mesajı ve kapanış:

Etkinlik boyunca akademisyenler ve öğrenciler, hat üzerine yapılan ortak çalışmayla Gazze'ye yönelik duyarlılık ve dayanışma mesajlarını sanatsal bir dille ifade ettiler. Program, Bilim, Toplumsal Dayanışma ve Sinerji Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. Fuat Tan ile Manevi-Psikolojik Danışma Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. Fatma Balcı Arvas'ın, Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu'ya hat çalışması takdim etmesiyle sona erdi.

Etkinlik, üniversite içindeki örgütlü çalışmaların ve sanatın birleştirici gücünün, uluslararası meseleler karşısında nasıl farkındalık ve dayanışma üretebildiğinin somut bir örneğini sundu. Katılımcıların ortak ifadeleri, akademik ve toplumsal bileşenlerin bir araya gelerek dayanışma mesajını sanat aracılığıyla güçlendirdiğini gösterdi.

BALIKESİR’DE SANATIN RENKLERİ GAZZE İÇİN UMUDA DÖNÜŞTÜ