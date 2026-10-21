Dolar 49,5976 +0,03%
Euro 55,7005 -0,02%
Bist 11.607,96 -1,61%
Altın Gram 6.612,64 +0,10%
EUR/USD 1,1226 -0,12%
Brent Petrol 109,19 +0,37%
--°

Balıkesir'de üst üste operasyonlarla cami önü cinayeti çözüldü

Balıkesir'de camiden çıkarken öldürülen Nurettin A. davasında polis, İstanbul ve Kars'ta düzenlenen operasyonlarla 6 şüpheliyi yakalayıp tutukladı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Balıkesir'de üst üste operasyonlarla cami önü cinayeti çözüldü

Balıkesir polisi cinayeti çok aşamalı operasyonlarla aydınlattı

Balıkesir'de Eylül ayında cami çıkışında uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Nurettin A. (66) ile ilgili soruşturmada, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir dizi eş zamanlı operasyon gerçekleştirerek şüphelileri adalete teslim etti.

olayın gelişimi:

Olay, 18 Eylül tarihinde Karesi ilçesi 2. Sakarya Mahallesi Yasemin Sokak'ta meydana geldi. Yatsı namazını kıldıktan sonra camiden çıkan Nurettin A.'ya kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Yapılan ilk belirlemelere göre mağdurun sırtına iki, başına bir kurşun isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nurettin A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

ilk operasyon ve ilk tutuklamalar:

Soruşturmayı yürüten Cinayet Büro ekipleri, kısa sürede olayla bağlantılı olduğunu değerlendirilen şahısları tespit etti. Soruşturmada saldırıyı gerçekleştirenlerin T.A. ve F.İ. olduğu belirlendi; ayrıca olaya aracılık edenlerden biri olduğu değerlendirilen D.B. 24 Eylül'de İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, İstoç Sanayi Sitesi içerisinde düzenlenen operasyonda yakalandı ve gözaltına alındı. Şüphelilerin ilk sorgusunda silahı parçalara ayırıp attıkları bilgisi üzerine ekipler, delil niteliğindeki silah parçalarını boş arazide bularak soruşturmayı tamamladı. Sorgu sonrasında bu şüpheliler adli makamlara sevk edilip tutuklanarak Kepsut Cezaevi'ne gönderildi.

ikinci operasyon ve azmettiricilere yönelik çalışmalar:

Soruşturmanın ilerleyen safhasında, olayın azmettiricileri ve şüphelilere yardım eden diğer isimlerin tespiti için ikinci bir dalga operasyon düzenlendi. 15 Ekim'de Kars ve İstanbul illerinde eş zamanlı yapılan baskınlarda, M.A., A.A. ve E.G. yakalanarak mahkemece tutuklandı ve tutuklu sayısı toplamda 6 oldu. Diğer yandan C.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sırasında, ölen Nurettin A. ile şüpheliler arasında geçmiş yıllara dayanan bir husumetin bulunduğu tespit edildi. Olay yerinden kasklı halde kaçan cinayet şüphelisinin görüntüleri de güvenlik kameralarına yansıdı ve soruşturmanın önemli delilleri arasında yer aldı.

Balıkesir emniyetinin çok yönlü saha çalışması ve koordineli operasyonları sonucunda, cinayetle ilgili ana ve yardımcı şüphelilerin yakalanıp adli mercilere teslim edilmesiyle soruşturma önemli bir aşama kaydetti. Gözaltı, delil toplama ve yargı süreçleri devam ediyor.

Balıkesir polisi üst üste operasyonlarla cinayeti aydınlattı

Balıkesir polisi üst üste operasyonlarla cinayeti aydınlattı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gümüşhane'de aynı apartmanda iki hırsızlık: altınlar şüphelinin evinde ve araçta...
images

izmit'te buluşma bahanesiyle öldürülen ümitcan şirin davasında 5 sanığa toplam 4...
images

Adana'da kasada oturan çocuğun başından vurulmasıyla ilgili 17 yaşındaki şüpheli...
images

Palu'da beş meclis üyesi AK Parti'ye katıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Van OSB başkanından tarafsız basına vurgu: gazeteciler günü mesajı

fidan: brüksel temasları, akdeniz vurgusu ve libya anlaşmasının meşruiyeti

izmit'te buluşma bahanesiyle öldürülen ümitcan şirin davasında 5 sanığa toplam 49 yıl 7 ay ceza

Konya'da gençlik ve spor için kapsamlı iş birliği protokolü imzalandı

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor