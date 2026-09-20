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Balıkesir'de yaya geçidinde tekerlekli sandalyesiyle geçen engelli vatandaş hayatını kaybetti

Balıkesir'de Salih Tozan Kültür Merkezi önündeki yaya geçidinden tekerlekli sandalyesiyle geçerken bir aracın çarptığı Metin Türkmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 23:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Balıkesir'de yaya geçidinde tekerlekli sandalyesiyle geçen engelli vatandaş hayatını kaybetti

kaza yerinde yaşananlar

Balıkesir'de Toplu Taşıma Merkezi yanında bulunan Salih Tozan Kültür Merkezi önündeki yaya geçidinden tekerlekli sandalyesiyle karşıya geçmeye çalışan Metin Türkmen, bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

kaza anı ve ilk müdahale:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Türkmen, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazanın, yaya geçidinde meydana gelmesi nedeniyle çevredeki vatandaşlar ve görgü tanıkları durumu yetkililere bildirdi.

tıbbi çabalar ve soruşturma:

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Metin Türkmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak emniyet ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı; kaza nedenleri ve sorumluluklar inceleniyor.

BALIKESİR&#039;DE TEKERLEKLİ SANDALYESİ İLE KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN ENGELLİ VATANDAŞA ARABA...

BALIKESİR'DE TEKERLEKLİ SANDALYESİ İLE KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN ENGELLİ VATANDAŞA ARABA ÇARPTI. YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILAN METİN TÜRKMEN HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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