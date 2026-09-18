Balıkesir'den gazilere vefa çağrısı: mirası korumak ortak görevimiz

Başkan Akın'ın gaziler günü mesajı:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Gaziler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, vatan uğruna canını hiçe sayan gazilere daima minnet duyduklarını belirtti. Akın, Balıkesir'in tarih boyunca Kuvayımilliye ruhuyla anıldığını ve bu ruhun bugün de korunmasının bütün vatandaşların ortak görevi olduğunu vurguladı.

Balıkesir'in tarihsel yeri ve Kuvayımilliye vurgusu:

Mesajında Balıkesir'in, milletin yaşadığı zor dönemlerde bile bağımsızlık mücadelesinin ışığı olduğuna dikkat çeken Akın, şehrin her karışında ecdadın izlerinin bulunduğunu söyledi. Akın, Kuvayımilliye'nin ilk kıvılcımının bu topraklarda görüldüğünü hatırlatarak Balıkesirli yiğitlerin “Ya istiklal, ya ölüm!” diyerek Anadolu'nun bağımsızlık mücadelesine yön verdiğini aktardı.

Vefa, hatırlama ve gelecek kuşaklara devretme sorumluluğu:

Gaziler Günü'nün özgürlüğün bedelini hatırlama günü olduğunu ifade eden Akın, bugünün, o cesareti ve kararlılığı yaşatma; emaneti gelecek kuşaklara onurla devretme günü olduğunu söyledi. Mesajında özellikle gazilerimizin hatıralarını yaşatmak, ailelerine sahip çıkmak ve ülkenin bağımsızlığına her şartta sahip çıkmanın en büyük vazife olduğuna dikkat çekti.

Akın, Balıkesir'in her köyünde, sokağında ve taşında gazilerin cesaretinin ve şehitlerin kanının olduğunu belirterek bu mirası yaşatmanın Balıkesirlilerin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti. Gazilerin ve onların ailelerinin toplumsal hafızadaki yerinin korunmasının önemine vurgu yaptı.

Mesajını, bağımsızlığın mimarı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal uğrunda canını ortaya koyan tüm kahramanları rahmet ve minnetle yâd ederek sürdüren Akın, hayatta olan gazilere sağlık ve huzur dileklerini iletti. Başkan Akın, sözlerini tüm gazilerin Gaziler Günü'nü en içten dileklerle kutlayarak tamamladı.

BAŞKAN AHMET AKIN’DAN GAZİLER GÜNÜ MESAJI