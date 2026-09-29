Balıkesir'in gecelerini planlamak: aydınlık, güvenli ve sürdürülebilir kent vizyonu

TMMOB Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi, gecelerin uzadığı ve hava kararmasının erkenleştiği dönemde kentin aydınlatma sorununa dikkat çekmek için 'Aydınlık Balıkesir' projesini gündeme taşıdı. Şube Yönetim Kurulu Başkanı Osman Zeki Şahin, meslek odasının kent yaşamını doğrudan etkileyen bu konuda görüş ve önerilerini kamuoyuyla paylaşmak istediklerini belirtti.

Şahin, geçtiğimiz haftalarda kentteki otopark sorununu gündeme taşıyarak yerel ve ulusal basında geniş yankı uyandırmıştı. Şimdi aynı hassasiyetle kent aydınlatmasının; güvenlik, enerji tasarrufu ve kentin kimliği bağlamında ele alınması gerektiğini vurguluyor.

akıllı ve işlevsel aydınlatma:

Balıkesir'de birçok cadde ve sokakta aydınlatmanın yetersiz kaldığı tespit ediliyor. Yetersiz ışıklandırma, güvensizlik duygusunu artırmakta ve kötü niyetli eylemler için zemin hazırlayabilmektedir. Özellikle okul çevreleri, parklar ve ibadethane civarları risk taşıyan alanlar arasında yer alıyor.

Şahin, aydınlatma yaklaşımının sadece dekoratif ve gökyüzünü öne çıkaran uygulamalardan ibaret olmaması gerektiğini belirterek önceliğin zemini, yaya hareketini ve ulaşım güzergâhlarını görünür kılan, hareket sensörleriyle ihtiyaca göre çalışan akıllı aydınlatma sistemleri olması gerektiğini söyledi. Böylece yollar, kaldırımlar ve parklar gereksiz enerji tüketmeden aydınlatılabilecek, insanların gece kenti daha rahat kullanması sağlanabilecektir.

LED teknolojisine geçişin enerji tüketimini azaltıp bakım maliyetlerini düşürdüğünü, ancak bu dönüşümün teknik standartlara uygun ve bilinçli bir planlamayla yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Armatür ve ekipmanların sürdürülebilir, geri dönüştürülebilir malzemelerden seçilmesi ve ışık gücünün kullanım yoğunluğuna göre ayarlanması, görsel konfor ile tasarrufu dengede tutacaktır.

tarihi doku, görsel uyum ve ışık kirliliği:

Balıkesir, yaklaşık 1 milyon 300 bin nüfusuyla kent kimliğini her köşesinde taşıyan bir şehir. Şahin, tarihi dokunun geceleri de görünür kılınmasının kentin kimliğine değer katacağını belirtti. Bu amaçla tarihi bina cepheleri, anıtlar ve simge yapılar için ayrı bir aydınlatma anlayışının benimsenmesi gerektiğini söyledi; tarihi dokuda sıcak tonlu ışıkların, modern caddelerde ise daha soğuk ve yönlendirici ışıkların tercih edilmesini önerdi.

Dar sokaklı tarihi dokuda, yaya alanlarını daraltmayan ve cepheye ya da duvara monte edilebilen gömme veya taban tipi armatürlerin kullanılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca yeterli aydınlatmanın; çocuklar, yaşlılar ve engelli bireylerin kente eşit katılımı açısından kritik olduğu vurgulandı.

Şahin, kontrolsüz ve gereğinden fazla aydınlatmanın ışık kirliliğine yol açabileceğine dikkat çekerek hedefin kenti gereğinden fazla ışıklandırmak değil, "doğru yerde, doğru güçte ve doğru tonda, ölçülü bir aydınlatma" olduğunu ifade etti.

Son olarak Mimarlar Odası, özellikle Karesi ve Altıeylül merkez ilçeleri ile Bandırma, Ayvalık, Edremit ve Burhaniye gibi tarihi ve turistik ilçelere öncelik verilmesi gerektiğini; Bandırma'nın ticari ve liman kenti kimliğinin gece ekonomisi açısından aydınlatmayı ayrı bir önemle ele almayı zorunlu kıldığını belirtti. Amaçlarının güvenle ve özgürce dolaşılabilen bir Balıkesir oluşturmak olduğunu söyleyen Şahin, bütüncül, yenilikçi ve sürdürülebilir bir aydınlatma planının merkez ve tüm ilçeleri kapsayacak şekilde hazırlanmasını ve ilgili belediyelerin somut adımlar atmasını talep etti.

Bu sürecin sağlıklı işlemesi için yalnızca belediyelerin teknik birimleriyle sınırlı kalmayıp meslek odaları, üniversiteler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının da dahil olduğu ortak akıl ile yürütülen bir planlamanın önemine vurgu yapıldı. TMMOB Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi, mesleğinin bilgi birikimiyle bu sürece katılmaya ve belediyelerle iş birliği içinde geleceğin aydınlık Balıkesir'ini birlikte inşa etmeye hazır olduklarını beyan etti.

BALIKESİR MİMARLAR ODASINDAN AYDINLIK BALIKESİR PROJESİ