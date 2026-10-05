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Balıkesirli ekipler TEKNOFEST'te dört Türkiye derecesiyle öne çıktı

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu finallerinde Balıkesirli öğrenciler 1 birincilik, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük elde etti.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 12:48

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EDİTÖR: İrem Özkan

Balıkesirli ekipler TEKNOFEST'te dört Türkiye derecesiyle öne çıktı

Balıkesir'den TEKNOFEST sahnesine güçlü çıkış

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Güneydoğu finallerinde Balıkesir eğitim camiası önemli bir başarıya imza attı. İller ve ülkeler çapında yoğun katılımın yaşandığı organizasyonda Balıkesirli öğrenciler 1 Türkiye birinciliği, 1 Türkiye ikinciliği ve 2 Türkiye üçüncülüğü kazanarak ilimizin adını teknoloji arenasında öne çıkardı. Etkinliğe 81 il ve 99 ülkeden katılan, 1,6 milyonu aşkın yarışmacı arasından finale kalan ekiplerin performansı dikkat çekti.

dereceler ve ekiplerin ödülleri:

NEBULA BİLSEM (Edremit BİLSEM) — İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması Ortaokul Seviyesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Takım, 80 bin TL ödül ve birincilik kupasının sahibi oldu; danışman öğretmen Ahmet Alkaya öğrencilerin başarısında önemli rol oynadı.

SİHO Takımı (Susurluk İmam Hatip Ortaokulu) — TEKNOFEST Robolig Yarışması Robotik/Otonom Kategorisinde Türkiye ikinciliği elde etti. Takıma 60 bin TL ödül ve ikincilik kupası verildi; danışman öğretmen Erkan Bulut katkılarıyla öne çıktı.

TEKNO EDREMİT (Mimar Sinan İlkokulu) — İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması İlkokul Seviyesi Sağlıklı Yaşam Kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Takım 50 bin TL ödül ve üçüncülük kupası aldı; danışman öğretmen Mustafa Selçuk ve koordinatör Cemile Dudu Kayaaltı süreci yönlendirdi.

Burhaniye BİLSEM — TÜBİTAK 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması Hava ve İklim Kategorisinde Türkiye üçüncülüğü kazandı. Proje 70 bin TL ödül ve üçüncülük kupasıyla ödüllendirildi; danışman öğretmen Harun Yıldız çalışmayı yürüttü.

öğrenciler, öğretmenler ve il değerlendirmesi:

Balıkesirli ekiplerin elde ettiği dereceler, hem okul düzeyindeki eğitim-öğretim çalışmalarının hem de danışman öğretmenlerin rehberliğinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Finale kalan ve dereceye giren projeler, öğrencilerin yenilikçi yaklaşımlarını, araştırma yetkinliklerini ve takım çalışmasını ön plana çıkardı.

İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal ise başarıyı şu sözlerle değerlendirdi: "Bilim, teknoloji ve inovasyon alanında ülkemizin geleceğine katkı sunan öğrencilerimizi, onları yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizi ve tüm ekiplerimizi gönülden tebrik ediyoruz. Millî Teknoloji Hamlesi vizyonuyla çalışan, üreten ve geleceği tasarlayan Balıkesir’in gençleriyle gurur duyuyor; başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz."

Bu sonuçlar, Balıkesir'de yürütülen eğitim ve proje çalışmalarının ulusal düzeyde karşılık bulduğunu gösterirken, öğrencilerin ve öğretmenlerin ilerleyen dönemlerde de benzer platformlarda başarılarını sürdürmesi bekleniyor.

BALIKESİR’DEN TEKNOFEST&#039;TE 4 TÜRKİYE DERECESİ

BALIKESİR’DEN TEKNOFEST'TE 4 TÜRKİYE DERECESİ

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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