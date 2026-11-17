Balıkesir Üniversitesi hastanesine iki yeni sağlık binası

Balıkesir Üniversitesi bünyesinde, hayırsever iş insanları Mehmet Çetin ve Murat Yolcu tarafından yaptırılan iki sağlık binasının tamamlanma aşamasına gelindi. Her biri 64 yatak kapasiteli bu iki bina, toplam 128 yatak kapasitesiyle üniversite hastanesinin hizmet sunduğu altyapıyı güçlendirecek.

yapım süreci ve kapasite:

Binaların inşası hayırsever desteğiyle yürütüldü ve iç tefrişat ile tıbbi cihaz ve donanım temini büyük ölçüde tamamlandı. Açılışlarının önümüzdeki aylarda gerçekleştirilmesi planlanan bloklar, hizmete girdikten sonra hastalara daha iyi fiziki şartlar ve artan yatak kapasitesiyle daha hızlı erişim imkânı sunacak.

rektörün değerlendirmesi:

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu yaptığı değerlendirmede, bağışlarla sağlanan toplam 128 yatak sayısının üniversite hastanesinin kuruluşundaki yatak sayısına denk geldiğini ve bunun adeta hastanenin yeniden kuruluşu anlamına geldiğini vurguladı. Rektör Oğurlu, bu büyüklükteki bağışların üniversite tarihinde bir ilk olduğuna ve mevcut yönetime duyulan güvenin göstergesi olduğuna dikkat çekti.

Oğurlu ayrıca, önceki döneme ait dava süreçleri tamamlanan Sağlık Bilimleri Fakültesi binası ile Tıp Fakültesi ek binası projelerinin de yapım süreçlerinin başlatılacağını belirterek, eğitim ve sağlık alanındaki fiziki altyapı yatırımlarının kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Rektör, hayırseverlere teşekkür ederek binaların açılışının ardından vakit kaybetmeden hizmete başlanacağını aktardı.

BAÜN'DE HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİYLE YAPILAN İKİ YENİ SAĞLIK BİNASINDA AÇILIŞ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI. HAYIRSEVER İŞ İNSANLARI MEHMET ÇETİN VE MURAT YOLCU TARAFINDAN YAPTIRILAN BİNALARIN HER BİRİ 64 YATAK KAPASİTESİNE SAHİP OLACAK.