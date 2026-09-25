Balıkesirli şampiyon adayı Ömer Faruk Yavaş, LOCA Fight Club'da ringe çıkıyor

Balıkesirli kick boks sporcusu Ömer Faruk Yavaş, 26 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek LOCA Fight Club profesyonel organizasyonunda 75 kilogram kategorisinde şampiyonluk için mücadele edecek. Altın Yumruk Kulübü sporcusu Yavaş, organizasyon öncesinde hazırlıklarını tamamlayarak ringe çıkmaya hazırlanıyor.

hazırlık süreci ve antrenörün değerlendirmesi:

Yavaş'ın antrenörü ve aynı zamanda Milli Takım Antrenörü olan Rambo Hakan, rakiplerin üst düzey sporculardan oluştuğunu belirterek yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. Rambo Hakan, "Rakiplerimizin üst düzey sporcular olduğunu biliyoruz. Biz de hazırlıklarımızı buna göre yaptık ve yoğun bir antrenman programı uyguladık. Buraya kaybetmeye değil, kazanmaya gidiyoruz. Hedefimiz şampiyon olmak ve büyük ödülü kazanmak" ifadelerini kullandı.

balıkesir için önemi ve organizasyonun niteliği:

Rambo Hakan, Yavaş'ın turnuvayı kazanması halinde dünya çapındaki organizasyonlarda mücadele etme fırsatı yakalayabileceğini belirtti ve Gloria'da uluslararası arenada ringe çıkma ihtimaline vurgu yaptı. Ayrıca, Yavaş'ın organizasyonda mücadele edecek Balıkesir'den ilk sporcu olduğuna dikkat çekildi.

Organizasyonun Kürşat Şahin tarafından gerçekleştirildiği, turnuvaya Türkiye'de ve dünyada başarılı olmuş sınırlı sayıdaki sporcunun katılacağı bilgisi verildi. Rambo Hakan, bu etkinliğin "sıradan bir turnuva" olmadığını; dünyanın gözü üzerinde profesyonel bir platform olduğunu ve burada başarılı olan sporcuların bir üst düzey organizasyonlarda mücadele etme hakkı kazanacağını ifade etti.

ÖMER FARUK YAVAŞ, LOCA FİGHT CLUB’DA ŞAMPİYONLUK İÇİN RİNGE ÇIKIYOR