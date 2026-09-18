Balıkesirli üreticilere 82 milyon 878 bin lira destek ödemesi başladı

Destek ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlandı

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, küçükbaş hayvancılığı desteklemeye yönelik yeni ödemenin bugün itibarıyla hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Küçükbaş Hayvancılık Desteği (Kuzu-Oğlak ve Çoban İstihdam Desteği) kapsamında toplam 82 milyon 878 bin 570 TL tutarındaki ödeme üreticilere yönlendiriliyor.

ödeme kapsamı ve hedefleri:

Verilen destek; kuzu, oğlak yetiştiricileri ile çoban istihdamını kapsayacak şekilde planlandı. Aydemir, bu kaynak sayesinde hem üreticilerin nakit akışında rahatlama sağlanacağını hem de küçükbaş hayvancılığın sürdürülebilirliğine katkı verileceğini belirtti. Destek ödemelerinin, yerel ekonomiye canlılık kazandıracağı ve üreticilere moral olacağı vurgulandı.

siyasi vurgu ve teşekkürler:

Aydemir, AK Parti hükümetlerinin üreticinin yanında olduğunu ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen politikaların Balıkesir'in üretim gücünü güçlendirmeye devam ettiğini söyledi. Ayrıca söz konusu kaynağın aktarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti ve isimleri anarak şükranlarını iletti: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve Balıkesir milletvekilleri İsmail Ok, Mustafa Canbey ile Ali Taylan Öztaylan.

Aydemir, Balıkesir’in "Türkiye’yi doyuran kent" rolünü hatırlatarak, ildeki projelerin ve yatırımların takipçisi olmaya devam edileceğini belirtti. Yapılan ödemeyle birlikte gece gündüz çalışan yetiştiricilerin desteklenmesinin amaçlandığı ve kaynakların yerel üretimi ayakta tutmaya katkı sağlayacağı ifade edildi.

Yetkililer, ödemelerin çiftçilerin ve yetiştiricilerin hesaplarına kademeli olarak yansıyacağını, hak sahiplerinin işlemlerini takip etmeleri gerektiğini kaydetti. Bölge üreticileri için hem ekonomik hem de psikolojik destek niteliğindeki bu kaynağın, kırsal üretimde süreklilik sağlaması bekleniyor.

BALIKESİRLİ ÜRETİCİYE "82 MİLYON 878 BİN TL. DESTEK İL BAŞKANI MEHMET AYDEMİR