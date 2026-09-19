Balıkesirspor Aliağa'da farklı galip geldi

maç özeti:

TFF 3. Lig 2. Grup 3. haftasında, kendi stadı bakımdan çıkan Balıkesirspor, maçı Aliağa Atatürk Stadında oynadı ve Uşakspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmada ilk golü Yusufhan Çalık (dk. 57) ile Uşakspor attı; ardından Balıkesirspor 6 dakika sonra Sedat Yiğit Kurnaz (dk. 63) ile eşitliği sağladı. Devamında Ali Sinan Gayla (dk. 73) takımını öne geçirdi ve maçın son bölümünde Emre Gemici (dk. 83, dk. 88) iki gol daha kaydederek skoru belirledi.

maçın dönüm noktaları:

Uşakspor'un 57. dakikadaki golü oyunun dengelerini değiştirdi ancak Balıkesirspor'un hızlı yanıtı (63. dakika) moral üstünlüğünü geri getirdi. Ali Sinan'ın 73. dakikadaki golü rakip savunmayı çökerterek Balıkesirspor'a üstünlük sağladı; Emre Gemici'nin arka arkaya golleri ise farkı artırdı ve maçın kaderini tayin etti. Hakem kadrosunda Oğuzhan Demir, Musa Çetindemir ve Uğurcan Büyüktaş yer aldı.

kadrolar ve değişiklikler:

Balıkesirspor: Arda Akbulut, Serhat Velioğlu (Mustafa Mete Tetik dk. 77), Muhammed Raşit Şahingöz (Furkan Çil dk. 84), Emre Gemici, Ali Sinan Gayla (Celal Emir Dede dk. 84), Akın Akman (Erdal Kaya dk. 77), Göktuğ Yılmaz (Sedat Yiğit Kurnaz dk. 62), Ayberk Kaygısız, Erdoğan Kaya, Hüseyin Ayan, Ferit Özler.

Uşakspor: Mert Can Salık, Çağan Kayra Erciyas, Ercan Çiftci (Nizamettin Çalışkan dk. 53), Efecan Barlık (Anıl Arıcıoğlu dk. 62), Tahsin Hacımustafaoğlu, Muhammed Arif Akbaş (İzzet Topatar dk. 80), Halil Ertürk, Yakup Anıl Karadağ, Berkcan Aytaç, Fatih Karadirek, Yusufhan Çalık.

Goller: Yusufhan Çalık (dk. 57) (Uşakspor); Sedat Yiğit Kurnaz (dk. 63), Ali Sinan Gayla (dk. 73), Emre Gemici (dk. 83, dk. 88) (Balıkesirspor).

TFF 3. LİG 2. GRUP 3. HAFTASINDA BALIKESİRSPOR, KENDİ STADYUMUNUN BAKIMDA OLMASI NEDENİYLE UŞAKSPOR MÜCADELESİNİ ALİAĞA ATATÜRK STADI’NDA OYNADIĞI MAÇTA UŞAKSPOR’U 4-1 MAĞLUP ETTİ.