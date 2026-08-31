Balıkesirspor kaleye güvenoyu verdi: Arda Akbulut ile 2 yıllık imza

Balıkesirspor transferi resmen açıkladı

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Balıkesirspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken kaleci hattına takviye yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon Fethiyespor forması giyen 25 yaşındaki kaleci Arda Akbulut ile resmi olarak sözleşme imzaladı.

transferin detayları:

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Arda Akbulut ile yapılan anlaşma 2 yıllık sözleşme şeklinde düzenlendi. Genç file bekçisi, son dönem performansı ve özellikle kupa maçlarındaki kritik müdahaleleriyle dikkat çekiyordu. Yönetim, yapılan bu hamlenin kaleci rotasyonuna rekabet ve tecrübe katmasını hedefliyor.

Geçen sezon Arda Akbulut, Ziraat Türkiye Kupası grup etaplarında Galatasaray karşısında önemli anlara imza atmış; Arjantinli eski yıldız Mauro Icardi'nin üst üste iki penaltısını kurtararak adından söz ettirmişti. Bu performans, oyuncunun üst düzey karşılaşmalarda sorumluluk alabileceğine dair sinyal olarak yorumlanıyor.

kulübün beklentileri:

Transferin ardından Balıkesirspor Kulüp Başkanı Mert Alper Acar, Arda Akbulut'a kulübe katılımı nedeniyle hoş geldin dileklerini iletti ve yeni sezonda başarılı bir performans göstermesi temennisinde bulundu. Yönetim, Arda'nın takım savunmasına katkı sağlayarak lig mücadelesinde fark yaratmasını bekliyor.

Teknik heyet ve sportif direktörlüğün planlaması doğrultusunda Arda Akbulut'un hazırlık kampındaki performansı takip edilecek; kulüp, kaleci rekabetinin kadronun genel seviyesini yükselteceğine inanıyor. Taraftarlar ve yönetim, genç eldivenin deneyimini takım yararına kullanmayı hedefliyor.

BALIKESİRSPOR KALECİ ARDA AKBULUT İLE SÖZLEŞME İMZALADI