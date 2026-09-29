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Balıkesirspor'da ikinci şans: Cem Kavçak yeniden takımın başında

Balıkesirspor, Eskişehirspor karşısında alınan 7-1'lik yenilginin ardından Polat Çetin ile yollarını ayırdı ve teknik direktörlüğe Cem Kavçak'ı getirdi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 17:35

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Balıkesirspor'da ikinci şans: Cem Kavçak yeniden takımın başında

Balıkesirspor'da ikinci şans: Cem Kavçak yeniden takımın başında

Balıkesirspor, Nesine 3. Lig 2. Grup'ta Eskişehirspor karşısında alınan 7-1 mağlubiyetinin ardından teknik direktör Polat Çetin ile yollarını ayırdı ve yerine Cem Kavçak getirildi.

gelişme ve yönetimin açıklaması:

Kulüp Başkanı Mert Alper Acar yaptığı açıklamada, teklifi kendisinin ilettiğini belirterek 'Cem hocayı ben bizzat arayarak teklif yaptım. O da kabul etti. Bizim hedeflerimiz ile Cem Kavçak’ın hedefleri uyuyor, sistemimizi biliyor. Ayrıca kendisi birçok oyuncunun eski hocası. Geçen yıldan takımımızda kalan oyuncuları da tanıyor. Oyuncularının neler yapıp yapamayacaklarını biliyor.' ifadelerini kullandı.

ilk maç ve antrenman planı:

Acar, Kavçak'ın herhangi bir aksilik olmazsa bu hafta sonu oynanacak Bigaspor karşılaşmasında takımın başında sahaya çıkacağını söyledi. Yeni teknik direktörün bugünkü akşam antrenmanında takımla çalışması bekleniyor.

Kavçak'ın önceki dönemine dair bilgiler:

Cem Kavçak, 2025-2026 sezonunun ilk yarısında da Balıkesirspor'u çalıştırmış, Abdullah Bekki'nin başkanlığı döneminde göreve gelmişti. Sezonun ilk yarısının ardından görevinden ayrılarak Çorluspor ile anlaşmıştı; şimdi kırmızı-beyazlı takıma ikinci kez döndü.

Geçen yıl takımın başında çıktığı 15 maçta Kavçak, takımı 8 galibiyetle buluştururken, 4 kez berabere kaldı ve 3 maçta mağlup oldu. Kulüp yönetimi, bu verilerin ve teknik direktörün mevcut kadroyu tanımasının istikrar sağlama adına avantaj olduğunu vurguluyor.

Balıkesirspor cephesinde beklenti, kısa vadede takımdaki moral eksikliğinin giderilip sistemin hızla oturtulması; yönetim ile teknik heyetin hedeflerinin uyum gösterdiği belirtiliyor.

NESİNE 3. LİG 2. GRUP&#039;TA MÜCADELE EDEN BALIKESİRSPOR&#039;DA, ESKİŞEHİRSPOR KARŞISINDA ALINAN 7-1&#039;LİK...

NESİNE 3. LİG 2. GRUP'TA MÜCADELE EDEN BALIKESİRSPOR'DA, ESKİŞEHİRSPOR KARŞISINDA ALINAN 7-1'LİK MAĞLUBİYETİN ARDINDAN TEKNİK DİREKTÖR POLAT ÇETİN İLE YOLLARIN AYRILMASI SONRASI CEM KAVÇAK İLE ANLAŞMA SAĞLANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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