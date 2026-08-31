Balıkyolu'na 32 derslikli okul geliyor: sekiz yıllık bekleyiş sona erdi

Balıkyolu'nda yıllardır bekleyen okul projesi yeniden canlanıyor

Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde 2018 yılında temeli atılan ancak sonraki yıllarda tamamlanmayıp atıl durumda kalan okul projesi, yeniden hayata geçiriliyor. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un ilgili kurumlarla yürüttüğü görüşmeler sonucunda proje, İstanbul Valiliği yatırım programına alınarak uygulama aşamasına taşınacak.

Mahallede uzun süredir molozlarla dolu halde bekleyen ve bölge sakinlerinin talebiyle gündemde kalan araziye, yapılacak olan çalışma ile modern eğitim ortamları kazandırılması hedefleniyor. Proje hayata geçtiğinde sınırların yenilenmesi ve fiziki altyapının güçlendirilmesiyle öğrencilerin eğitim koşullarında belirgin iyileşme bekleniyor.

Projenin yeniden gündeme gelişi:

2018'de temeli atılan alanda yıllarca herhangi bir ilerleme kaydedilmemiş, proje sahası zamanla kullanılamaz hale gelmişti. Göreve geldikten sonra konuyu takibe alan Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilgili kurumlarla yaptığı girişimler sonucunda projenin tekrar yatırım planına alınmasını sağladı. Yapım sürecinin kısa sürede başlaması planlanan okul, 32 derslikli olacak ve mahalledeki yoğun öğrenci nüfusuna doğrudan yanıt verecek biçimde tasarlanacak.

Can Aksoy, "Balıkyolu Mahallesi'nde uzun zamandır çözüm bekleyen önemli bir sorunu İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'ün güçlü desteğiyle çözüyoruz. İstanbul Valiliğimizin kaynaklarıyla ilçemize kazandıracağımız 32 derslikli okulumuzun yapım sürecini en kısa zamanda başlatacağız," diyerek projenin bölge için önemine dikkat çekti.

Mahalleden geri dönüşler ve beklentiler:

Balıkyolu Mahallesi Muhtarı Yakup Yalçın, projenin mahalle için büyük katkı sağlayacağını belirtti: "Bu projenin temeli 2018 yılında atıldı. Daha sonra arazi molozlarla dolduruldu. Yıllardır buranın yapılması için girişimlerde bulunuyorduk. Sayın Kaymakamımız Fatih Çobanoğlu ve Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Can Aksoy'un gayretleriyle yeniden müjdeyi aldık. Çocuklarımız 50, 60 kişilik sınıflarda eğitim görüyor. Bu okul mahallemiz için çok büyük bir katkı olacak."

Mahalle sakinleri de benzer memnuniyeti dile getiriyor. Turgut Aktan torunlarının kalabalık sınıflarda eğitim gördüğünü belirterek, "Bir sınıfta 60 kişi okuyor. Buraya okul yapılırsa biraz rahatlama olur. Başkanımızın çalışmalarını beğeniyoruz, yapacağına inanıyoruz," ifadelerini kullandı. Şırnak Dernek Başkanı İdris Kodak ise okulun mahalle için zorunlu bir ihtiyaç olduğunu vurguladı: "Mahalle olarak herkes yıllardır bu projenin tamamlanmasını istiyor. Okul bizim için çok önemli. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz."

Yaşayanlardan Hikmet Yazoğlu da uzun süredir beklediklerini ve müjdeyi aldıklarında memnun olduklarını belirtti: "Uzun zamandır bekliyoruz. Şimdi okulun yapılacağı müjdesini aldık, çok memnun olduk. Okulun yapılmasıyla mahallemiz daha da güzelleşecek."

Projenin tamamlanmasıyla birlikte mahalledeki sınıf mevcutlarının azaltılması, öğrencilere daha nitelikli ve güvenli eğitim alanları sağlanması ve yerel yaşam kalitesinin yükselmesi amaçlanıyor. Yapım süreci başlandığında ilgili kurumların koordinasyonuyla çalışmaların hızla ilerletilmesi bekleniyor.

ESENYURT BALIKYOLU MAHALLESİ’NDE 2018 YILINDA TEMELİ ATILAN ANCAK YILLARDIR ATIL DURUMDA BEKLEYEN OKUL PROJESİ, BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ CAN AKSOY’UN GİRİŞİMLERİYLE YENİDEN HAYATA GEÇİRİLİYOR. İSTANBUL VALİLİĞİ’NİN YATIRIM PROGRAMINA ALDIĞI PROJE KAPSAMINDA, MAHALLEYE 32 DERSLİKLİ YENİ BİR OKUL KAZANDIRILIYOR.