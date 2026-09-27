Balkan mirası Manisa sokaklarında Candan Erçetin'le yankılandı

kortej ve konser:

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Balkanlardan Anadolu’ya Kültür Şenliği kapsamında düzenlenen kortej, Manisa sokaklarında renkli görüntülere sahne oldu. Farklı Balkan kültürlerini yansıtan kıyafetler, bayraklar ve ritimler korteje katılan binlerce vatandaş tarafından ilgiyle izlendi.

Kortej, birlikte yürüyen sivil toplum temsilcileri ve belediye yetkililerinin eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu korteje katılarak halkla birlikte yürüdü; yanında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri ve Balkan dernekleri yer aldı.

Kortejin ardından sahneye çıkan Candan Erçetin, Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran dinleyiciler için sevilen eserlerini seslendirdi. Vatandaşların coşkuyla eşlik ettiği konser, şenliğin akışında müziğin ve paylaşmanın merkezine oturdu.

sahne anı ve belediye takdimi:

Konser sırasında sahneye çıkan Besim Dutlulu, etkinliğin ilk kez düzenlendiğini vurgulayarak şenliğin kentteki buluşma ve kaynaşma işlevine dikkat çekti: "Bu kültür şenliğini ilk defa düzenliyoruz. Çok güzel bir şenlik oluyor. Balkan kökenli, Balkan derneklerinden gelen vatandaşlarımız var ama Manisa’nın her yerinden gelen vatandaşlarımız da burada."

Başkan Dutlulu, konuşmasının ardından sanatçıya Demircili kadınlar tarafından hazırlanan Demirci Halısı ile çiçek takdim etti. Bu jest, etkinliğin yerel katılım ve el emeğine verdiği önemi sembolize etti.

söyleşi, türküler ve kültürel anlatı:

Şenlik kapsamında düzenlenen "Türkülerle Balkan" söyleşisi de ilgi gördü. Kafe Sera’da gerçekleştirilen programda moderatörlüğü Prof. Dr. Serenat İstanbullu üstlendi; programın konukları TRT sanatçıları Havva Karakaş ve Hasan Karakaş oldu.

Söyleşide Balkan türkülerinin ortaya çıkış hikâyeleri, taşıdıkları duygular ve bölge toplumlarının ortak hafızası tartışıldı. Havva Karakaş söyleşi süresince türkülerden örnekler seslendirerek eserlerin ardındaki gerçek hikâyeleri dinleyicilerle paylaştı ve türkülerdeki acı, sevinç, ayrılık ve özlem izlerini anlattı.

lezzetler ve stantlar:

Etkinlik alanlarından Hakkı İplikçi Parkı’nda düzenlenen Balkan Kültür Lezzet Buluşması kapsamında yöresel stantlar kuruldu. Katılımcılar geleneksel tatları tatma fırsatı bulurken, stantlarda sunulan lezzetler şenliğin çok sesli kültürel dokusunun bir parçası oldu.

Programın sonunda moderatör Prof. Dr. Serenat İstanbullu, söyleşiye katılan TRT sanatçılarına çiçek ve hediyeler takdim etti. Gün, kortejden konserlere, söyleşiden lezzet buluşmasına dek uzanan program akışıyla, Balkan kültürünün müzik, sohbet ve paylaşım ekseninde yaşatıldığını gösterdi.

Manisa’daki katılımcılar etkinlik boyunca türküler eşliğinde vakit geçirirken, şenlik kentte kültürel mirasın kuşaklar arası aktarımı ve yerel dayanışmanın güçlenmesine katkı sağladı.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN BALKANLARDAN ANADOLU’YA KÜLTÜR ŞENLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KORTEJ, MANİSA SOKAKLARINDA RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU. KORTEJİN CUMHURİYET MEYDANI’NA ULAŞMASININ ARDINDAN ÜNLÜ SANATÇI CANDAN ERÇETİN, MANİSALILARLA BULUŞTU. KORTEJ VE KONSER PROGRAMINA MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU DA KATILDI.