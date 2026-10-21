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Balkan Türk müziği bienali Kosova'da ortak mirası sahneye taşıdı

16-20 Ekim'de Priştine ve Prizren'de düzenlenen Balkan Türk müziği bienali, belgesel, panel, fotoğraf sergisi, gala ve ödüllerle kültürel mirası vurguladı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 15:40

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Balkan Türk müziği bienali Kosova'da ortak mirası sahneye taşıdı

Bienal, Kosova’da kültürel bağları güçlendirdi

Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde ve Rasim Salih Kültür ve Sanat Derneği organizasyonuyla düzenlenen Balkan Türk Müziği Bienali, 16-20 Ekim tarihlerinde Priştine ve Prizren merkezlerinde sanatseverleri bir araya getirdi. Etkinlik, belgesel gösteriminden panel ve fotoğraf sergisine; gala konseri ve ödül törenine uzanan çok yönlü bir programla Türk müziğinin Balkan coğrafyasındaki tarihî ve kültürel mirasını odağa aldı.

Prizren’de belgesel gösterimi:

Bienal, 16 Ekim 2026 tarihinde Prizren Yunus Emre Enstitüsü’nde gösterilen Rumeli’de Bir Udi belgeseliyle başladı. Yönetmenliğini Berkant Curi’nin üstlendiği belgeselde; merhum Rasim Salih’in hayatı, sanat yolculuğu ve Balkan Türk müziğine bıraktığı miras ele alındı. Gösterim, sanatçının eserlerinin ve bölgedeki kültürel izlerinin anlaşılmasına katkı sunarak katılımcılarda duygusal yankılar uyandırdı.

Priştine paneli: Türk müziğinin bölgedeki rolü

19 Ekim 2026’da Priştine Yunus Emre Enstitüsü’nde düzenlenen “Balkanlarda Türk Müziğinin Etkisi” başlıklı panelde, etnomüzikolog Dr. Krenar Doli, MSc. Berkant Curi ve müzikolog Dr. Ersin Antep bir araya geldi. Panelde Türk müziğinin Balkan coğrafyasındaki tarihi gelişimi, kültürel etkileşimleri ve toplumsal bağları güçlendiren rolü farklı yönleriyle tartışıldı. Katılımcılar, merhum Rasim Salih’in bölgedeki müzik geleneğine katkılarına özel vurgu yaptı ve ortak kültürel hafızanın korunmasının gerekliliğini vurguladı.

Fotoğraf sergisi, gala ve teknolojinin buluşması

Bienalin kapanış programı 20 Ekim 2026’da Priştine Klan Arena’da gerçekleştirildi. Açılışta Rasim Salih Fotoğraf Sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu; sergide sanatçının yaşamından kesitler ve kariyerine ilişkin hatıralar yer aldı. Sergi, konukları gala konseri öncesinde Rasim Salih’in müzikal mirasıyla yüzleşmeye davet etti.

Gala konserinde ortak müzik dilinin yansıması:

Gala gecesinde, Yunus Emre Enstitüsü Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz ve Berkant Curi birer konuşma yaparak bienalin amaçlarına değindi. Programın duygusal anlarından biri, merhum Rasim Salih’in şarkılarının yapay zekâ teknolojisiyle yeniden yorumlanarak özel bir sinevizyon eşliğinde sunulmasıydı. Bu gösterim, geleneksel miras ile güncel teknolojinin nasıl buluşabileceğini gözler önüne serdi.

Konserde Türkiye ve Kosova’dan sanatçılar sahne aldı: Yaprak Sayar, Sevim Baki Berveniku, Sezgin Curi, Petrit Çarkaxhiu, Cengiz Sungur, Hakan Güngör, Baturay Yarkın ve Zeki Sadık. Orkestrayı yöneten İlir Berveniku ile düzenlemeleri üstlenen Enver Muhamedi, farklı müzik geleneklerini aynı sahnede birleştirerek dinleyicilere zengin bir repertuvar sundu.

Ödüller ve mirasın kuşaklara aktarılması

Gala konserinin ardından verilen Rasim Salih Balkan Türk Müziğine Hizmet Ödülleri töreninde, Balkan Türk müziğinin korunması ve tanıtılmasına katkı sunan isimler onurlandırıldı. Bu yıl ödül alanlar arasında Aluş Nuş, Emin Mecihan, Başkim Çabrat, Zekai Sadık ve Sevim Baki Berveniku yer aldı. Tören, bölgesel müzik çalışmalarının görünürlüğünü artırmayı ve emek verenleri teşvik etmeyi hedefleyen önemli bir vefa ifadesi oldu.

Priştine ve Prizren etkinlikleriyle tamamlanan bienal, sanatçılar, akademisyenler ve kültür insanlarını ortak bir zeminde buluşturarak “Müzik ortak hafızamızdır” anlayışını somutlaştırdı. Etkinlikler; Balkan Türk müziğinin korunması, uluslararası tanıtımı ve Türkiye-Kosova kültürel iş birliğinin güçlendirilmesine somut katkılar sundu.

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜNÜN EV SAHİPLİĞİNDE, RASİM SALİH KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ ORGANİZASYONUNDA...

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜNÜN EV SAHİPLİĞİNDE, RASİM SALİH KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ ORGANİZASYONUNDA DÜZENLENEN BALKAN TÜRK MÜZİĞİ BİENALİ; BELGESEL GÖSTERİMİ, PANEL, FOTOĞRAF SERGİSİ, GALA KONSERİ VE ÖDÜL TÖRENİYLE KOSOVA'DA SANATSEVERLERİ BİR ARAYA GETİRDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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