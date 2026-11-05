Balkanlar, üç deniz ve bölgesel istikrarın izinde

tbmm başkanı ile hırvatistan meclis başkanının görüşmesi:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovi ile Meclis’te bir araya geldi ve ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda iki ülkenin küresel ve bölgesel meselelerde müşterek tavır sergilediği vurgulandı. Kurtulmuş, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası Hırvatistan’ın Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’ta inşa ettiği okullar nedeniyle Hırvat halkına teşekkür etti.

Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna savaşının, Amerika ve İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimlerin tüm dünyayı etkileyen sonuçları olduğunu ve bu sorunların mutlaka diplomaside çözülmesi gerektiğini belirtti. Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyduklarını söyleyen Kurtulmuş, her iki tarafın kabul edebileceği adil bir çözüm için müzakerelerin derhal başlamasını istedi.

balkanlar ve üç deniz girişimi çerçevesinde iş birliği:

Kurtulmuş, Balkan ülkelerinde barış, güvenlik, istikrar ve gelişmenin esas alınması gerektiğini ifade ederek, "Balkanlar’daki bütün siyasi yaklaşımların, fikirlerin bir araya getirilmesi ve Balkan halklarının müşterek çıkarları doğrultusunda istikrar, güven ve refah üçgeninde Balkanlar’ın yoluna devam etmesinin şart olduğunun kanaatindeyiz." dedi. Ayrıca, Balkanlar’daki her gelişmenin yakından ve titizlikle takip edildiğini vurguladı.

Hırvatistan’ın Polonya ile başlattığı üç deniz inisiyatifine değinen Kurtulmuş, Adriyatik, Baltık ve Karadeniz güvenliklerinin birbirini etkilediğini ve bu üç denizin güvenliğinin önem taşıdığını belirtti. Türkiye’nin üç deniz girişiminin stratejik ortağı olarak yer almaya devam edeceğini, geçen yıl TBMM Başkanı ve Dışişleri Bakanı düzeyinde toplantılara katıldıklarını hatırlattı.

Kurtulmuş, Balkanlar, Güneydoğu Avrupa ve üç deniz girişimi çerçevesindeki iş birliğinin Doğu-Batı aksında, özellikle Orta Koridor üzerinden enerji arzının güvenliğine ciddi katkı sağlayacağı görüşünü yineledi ve Hırvatistan başta olmak üzere dost ülkelerle iş birliğine açık olduklarını belirtti.

görüşmelerin siyasi ve ekonomik yansımaları:

Toplantıda Hırvatistan Meclis Başkanı Jandrokovi, Hırvatistan’ın Türkiye’den Bayraktar satın aldığını, uzmanların Türkiye’de eğitim aldığını ve bu araçların Hırvat savunma sanayine entegre edildiğini aktardı. Jandrokovi, iki ülke arasındaki ekonomik ve savunma sanayi iş birliklerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Basın toplantısında ayrıca sermaye piyasalarındaki bir fon krizine ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, bu konunun kapsamlı ve ciddi bir kriz olduğunu, suça karışanlardan hesap sorulması gerektiğini vurguladı. Kurtulmuş, "Kimler bu işe bulaştıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir" ifadelerini kullanarak mağduriyetlerin giderilmesi ve hukuki sürecin işletilmesinin önemine dikkat çekti. Fon Kurulu çalışmalarının devam ettiğini, mağdurların haklarının ödenmesi için kaynak oluşturma çabasının sürdüğünü belirtti ve Adalet Bakanı’nın çizdiği hukuki çerçevenin önemine işaret etti.

Son olarak Kurtulmuş, terörle mücadele süreci kapsamında TBMM’de kurulması planlanan İzleme Komisyonu ve ilgili yasal süreçlere değindi. Türkiye’nin bu alanda şeffaf ve kapsayıcı bir yaklaşım benimsediğini, süreçlerde farklı siyasi kesimlerin görüşlerinin alındığını ve milletin büyük bir çoğunluğunun desteğiyle yol alındığını söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Kimler bu işe bulaştıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir. Milletimizin beklentisi budur"