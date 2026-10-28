Balkanlar’da Osmanlı mirasının izleri canlanıyor: Tarihin Sessiz Tanıkları projesi tamamlandı

Projenin saha ayağı tamamlandı

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle yürütülen Tarihin Sessiz Tanıkları projesinin saha çalışmaları başarıyla sonuçlandı. Proje, Osmanlı dönemi mimari ve yazılı kültür mirasının izlerini canlandırmayı, ortak kültürel hafızayı güçlendirmeyi ve Pax Ottomanica (Osmanlı Barışı) olarak adlandırılan adalet ve huzur modelinin diplomatik altyapısını ortaya koymayı hedefledi.

Saha çalışmasının kapsamı:

Projede 11 aylık yoğun bir hazırlık sürecinin ardından arşiv ve saha çalışmaları eş zamanlı yürütüldü. Öncelikle Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri’ndeki ferman, ahitnâme ve tahrir defterleri titizlikle incelendi; ardından sahada 14-22 Ekim 2026 tarihleri arasında Bosna-Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ, Arnavutluk ve Sırbistan’da saha araştırmaları yapıldı. Çalışmalar kapsamında T.C. Saraybosna Büyükelçiliği ve T.C. Belgrad Büyükelçiliği’ne resmi ziyaretler düzenlenerek projenin bulguları ve hedefleri paylaşıldı.

Envanter, etkinlik ve sonraki adımlar:

Saha incelemelerinde Bayraklı Camii, Blagaj Tekkesi, Halveti Tekkesi, Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü, Mostar Köprüsü, I. Murad Hüdavendigar Türbesi, Alaca Camii, Morica Han, Arasta Camii Minaresi, Stari Bar Saat Kulesi, Poitelj Kalesi, Poitelj Köyü ile Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi ve Medresesi olmak üzere toplam 13 tarihi eser odağında envanter ve belgeleme çalışmaları tamamlandı. Ayrıca Bosna-Hersek’te, Aliya İzzetbegoviç’in vefat yıldönümü olan 19 Ekim tarihinde Yunus Emre Enstitüsü Saraybosna Temsilciliği ev sahipliğinde uluslararası bir panel düzenlendi. Saha ve arşiv süreçlerinde elde edilen tüm veri, fotoğraf ve röportajlar bilimsel yöntemlerle tasnif edildi; ortaya çıkan arşiv kamuoyunun ve akademik çevrenin kullanımına sunulmak üzere belgesel film senaryosu ve akademik yayınlar için hazırlanacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DESTEKLENEN ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ERZURUM DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ DERNEĞİ (EDAM) TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN "TARİHİN SESSİZ TANIKLARI: BALKANLARDA DEVLET-İ ALİYYE MİMARİSİ, DİPLOMASİSİ VE TARİHTEKİ ROLÜ" PROJESİNİN SAHA AYAĞI BAŞARIYLA TAMAMLANDI.