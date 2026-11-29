Balkanlar'dan gelen kar Edirne'ye ulaştı:

Edirne'nin Bulgaristan sınırındaki yüksek kesimlerinde, Meteoroloji'nin uyarılarının ardından kar yağışı etkili oldu. Sınır hattına yakın köylerde beyaz örtü oluştu.

Özellikle Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyünde sabaha karşı başlayan yağmur, zamanla kara dönüştü ve köy yerleşimlerinde kar birikintileri görüldü.

Köy sakinleri, cep telefonlarıyla kaydettikleri görüntülerle kar sevincini paylaştı; videolarda sokaklar ve tarlalarda oluşan beyaz örtü dikkat çekiyor.

Etkiler ve beklenti:

Meteoroloji, bölgede soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğunu ve fırtına ile birlikte kar yağışının belli aralıklarla devam edebileceğini bildirdi.

Yetkililer ve yerel halk, sınır köylerinde karın özellikle yüksek kesimlerde daha belirgin olduğunu; ulaşımda aksama yaşanmaması için tedbirlerin gözden geçirildiğini belirtiyor.

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİ ALTINA GİREN EDİRNE’DE KAR, BULGARİSTAN SINIRINDAKİ HAMZABEYLİ KÖYÜ CİVARINDA ETKİLİ OLDU.