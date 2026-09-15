Dolar 48,6347 +0,02%
Euro 56,1440 +0,01%
Bist 13.977,63 -1,81%
Altın Gram 6.745,23 -0,88%
EUR/USD 1,1541 -0,14%
Brent Petrol 102,71 +1,70%
--°

Balkırı köyünde şehit Niyazi Koyun anısı yaşatıldı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Balkırı köyünde düzenlenen anmada, gönüllü köy korucusu şehit Niyazi Koyun dualarla, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle yad edildi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Balkırı köyünde şehit Niyazi Koyun anısı yaşatıldı

Balkırı köyünde anma programı:

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Balkırı köyünde, gönüllü köy korucusu şehit Niyazi Koyun için düzenlenen anma programı köy meydanında gerçekleştirildi. Programa güvenlik güçleri, din görevlileri ve köy halkının yanı sıra kamu görevlileri de katıldı.

Programa katılanlar arasında Kemaliye Cumhuriyet Başsavcısı Dilşah Taşçı, Kaymakamlık İlçe Yazı İşleri Müdür Vekili Ali Samet Duman ve İlçe Emniyet Amiri Vekili Başkomiser Mustafa Özkan yer aldı. Tören, katılımcıların toplu olarak bir araya gelmesiyle başladı.

Kur'an-ı Kerim ve dualarla anıldı:

Program boyunca Kur'an-ı Kerim okundu ve şehit Niyazi Koyun ile vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler için dualar edildi. Katılımcılar duaya katılarak anma törenine ortak oldu.

Anma sırasında yapılan konuşmalarda şehitlerin hatırasına sahip çıkılacağı vurgulandı ve birlik, beraberlik mesajları paylaşıldı. Tören, köy halkının yoğun katılımı ile duygusal anlara sahne oldu.

Muhtarın mesajı:

Balkırı Köyü Muhtarı Alpaslan Keleş, anma programına katılanlara teşekkür ederek, şehitlerin emanetine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti. Keleş, şehit Niyazi Koyun’un aziz hatırasının köy halkının gönlünde yaşatılacağını ifade etti.

Tören, katılımcıların topluca yaptıkları duaların ardından sona erdi. Düzenlenen anma programı, köydeki birlik ve dayanışma duygusunun güçlendiği bir etkinlik olarak değerlendirildi.

ERZİNCAN’IN KEMALİYE İLÇESİNE BAĞLI BALKIRI KÖYÜNDE, GÖNÜLLÜ KÖY KORUCUSU ŞEHİT NİYAZİ KOYUN...

ERZİNCAN’IN KEMALİYE İLÇESİNE BAĞLI BALKIRI KÖYÜNDE, GÖNÜLLÜ KÖY KORUCUSU ŞEHİT NİYAZİ KOYUN, ŞAHADET YIL DÖNÜMÜNDE DÜZENLENEN PROGRAMLA DUALARLA ANILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İpe dizilen eriştelerle köyün kış hazırlığı
images

Hisarcık’ta sosyal yardımların etkinliği ve erişimi masaya yatırıldı
images

Orman çadırında geçen emek Hacettepe Tıp Fakültesi'ne kapı araladı
images

Ritmi hiç bitmeyen 71'lik: Çorum'un düğünlerinde zil ve kaşık ustası Dursun Bağr...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tuğberk İmamoğlu gemisinin 1. kaptanının cansız bedeni DNA ile tespit edildi

Tokat'ta direğe çarpan araçtaki yolcu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Telefonundaki mesaja sinirlenen ağabey parkta ateş açtı

Tek başına ormana giden genç sabah saatlerinde sağ bulundu

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi