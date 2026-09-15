Balkırı köyünde şehit Niyazi Koyun anısı yaşatıldı

Balkırı köyünde anma programı:

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Balkırı köyünde, gönüllü köy korucusu şehit Niyazi Koyun için düzenlenen anma programı köy meydanında gerçekleştirildi. Programa güvenlik güçleri, din görevlileri ve köy halkının yanı sıra kamu görevlileri de katıldı.

Programa katılanlar arasında Kemaliye Cumhuriyet Başsavcısı Dilşah Taşçı, Kaymakamlık İlçe Yazı İşleri Müdür Vekili Ali Samet Duman ve İlçe Emniyet Amiri Vekili Başkomiser Mustafa Özkan yer aldı. Tören, katılımcıların toplu olarak bir araya gelmesiyle başladı.

Kur'an-ı Kerim ve dualarla anıldı:

Program boyunca Kur'an-ı Kerim okundu ve şehit Niyazi Koyun ile vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler için dualar edildi. Katılımcılar duaya katılarak anma törenine ortak oldu.

Anma sırasında yapılan konuşmalarda şehitlerin hatırasına sahip çıkılacağı vurgulandı ve birlik, beraberlik mesajları paylaşıldı. Tören, köy halkının yoğun katılımı ile duygusal anlara sahne oldu.

Muhtarın mesajı:

Balkırı Köyü Muhtarı Alpaslan Keleş, anma programına katılanlara teşekkür ederek, şehitlerin emanetine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti. Keleş, şehit Niyazi Koyun’un aziz hatırasının köy halkının gönlünde yaşatılacağını ifade etti.

Tören, katılımcıların topluca yaptıkları duaların ardından sona erdi. Düzenlenen anma programı, köydeki birlik ve dayanışma duygusunun güçlendiği bir etkinlik olarak değerlendirildi.

ERZİNCAN’IN KEMALİYE İLÇESİNE BAĞLI BALKIRI KÖYÜNDE, GÖNÜLLÜ KÖY KORUCUSU ŞEHİT NİYAZİ KOYUN, ŞAHADET YIL DÖNÜMÜNDE DÜZENLENEN PROGRAMLA DUALARLA ANILDI