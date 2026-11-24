mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine müdahale:

Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle 209 Sokak üzerinde meydana geldi. Vatandaşlar, dört gündür aynı binanın 4. katındaki balkonda görülen kediyi fark ederek, evdeki kişinin durumundan şüphe duydular ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarı alan ekipler, kısa sürede bölgeye polis ve itfaiye ekiplerini sevk etti.

itfaiye merdiveniyle gerçekleştirilen kurtarma:

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, polis eşliğinde itfaiye aracının merdiveniyle binanın 4. kat balkonuna çıktı. Balkonda bulunan evcil kedi ekipler tarafından sakin şekilde alınarak, pencere aralığından güvenli şekilde evin içerisine bırakıldı. Müdahale sırasında çevrede herhangi bir zorluk yaşanmadı ve kedi zarar görmedi.

evdeki duruma ilişkin inceleme ve son durum:

İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, dairede kimsenin olmadığı tespit edildi. Yapılan araştırma sonucunda ev sahibinin üniversite öğrencisi olduğu belirlendi ve yetkililer kısa süre sonra genç kıza ulaşarak durum hakkında bilgi aldı. Evin güvenliği sağlandıktan sonra polis ve itfaiye ekipleri görevlerini sonlandırarak normale döndü.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE 4 GÜNDÜR EVİN BALKONUNDA DURAN KEDİYİ GÖREN VE SAHİBİNİN HAYATINDAN ENDİŞE DUYAN VATANDAŞLARIN ŞÜPHESİ ÜZERİNE HAREKETE GEÇEN EKİPLERCE YAPILAN İNCELEMEDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ OLDUĞU ÖĞRENİLEN GENCE ULAŞILIRKEN, BALKONDA DURAN KEDİ İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI.