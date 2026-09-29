Dolar 48,9946 +0,02%
Euro 55,5620 -0,26%
Bist 12.290,58 -2,40%
Altın Gram 6.595,73 +0,45%
EUR/USD 1,1337 -0,32%
Brent Petrol 96,90 -0,95%
--°

Balkonda merdiven kaydı, 13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Kayseri Talas'ta 13. kattaki evinin balkonunda temizlik yaparken altındaki merdivenin kayması sonucu düşen 49 yaşındaki D.Ş. yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 18:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Balkonda merdiven kaydı, 13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Balkonda merdiven kaydı, 13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Kayseri’nin Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Alperen Caddesi'nde gerçekleşen kazada, D.Ş. (49) adlı kadın balkon temizliği yaparken altındaki merdivenin kayması sonucu 13. kattan aşağı düştü ve olay yerinde yaşamını yitirdi.

olayın gelişimi:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde D.Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Görgü tanıklarının ifadeleri, olayın balkon temizliği sırasında merdivenin kayması sonucu meydana geldiği yönünde toplandı.

inceleme ve soruşturma:

Olayın ardından talihsiz kadının cenazesi, yapılan ön incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İki çocuk annesi olduğu belirtilen D.Ş. ile ilgili olarak yetkililer tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ&#039;NİN TALAS İLÇESİNDE BALKON TEMİZLEDİĞİ SIRADA ALTINDAKİ MERDİVENİN KAYIP DÜŞMESİ SONUCU...

KAYSERİ'NİN TALAS İLÇESİNDE BALKON TEMİZLEDİĞİ SIRADA ALTINDAKİ MERDİVENİN KAYIP DÜŞMESİ SONUCU 13. KATTAN AŞAĞI DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İnegöl'de oyun sırasında merdiven boşluğuna düşen çocuk yaralandı
images

Motosiklet sürücüsü Adıyaman'da manevra sonucu devrildi
images

Karapınar'da şerit değişimi kaza getirdi: otomobil devrildi, 1 yaralı
images

Karapınar'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İnegöl'de oyun sırasında merdiven boşluğuna düşen çocuk yaralandı

Erdoğan uyardı: AK Parti'nin temizliği tartışmaya kapalı

Balıkesir'in gecelerini planlamak: aydınlık, güvenli ve sürdürülebilir kent vizyonu

Erdoğan'dan uyarı: hatalar kişiye indirgenemez, hizmet davamız bölünemez

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan