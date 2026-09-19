Balkonda yakılan mangal iki evin çatısını kül etti

olayın gelişimi:

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi 165. Sokak adresinde, iddiaya göre balkonda yakılan mangal sonucu bir yangın çıktı. Olay, aynı adreste bulunan iki katlı ikametin çatısında başladı ve kısa sürede çatıyı etkisi altına aldı.

İhbarın ulaşmasının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile polis sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmalarıyla alevler kontrol altına alınarak, yangın yaklaşık bir saatte söndürüldü.

müdahale ve hasar:

Yangın söndürüldükten sonra yapılan ilk tespitlerde, en az iki evin çatısının tamamen zarar gördüğü, bir çatının küle döndüğü bildirildi. Olay yerinde hasarın boyutu ve etkilenen alanın kesin tespiti için ekiplerin söndürme sonrası incelemeleri sürdü.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla olayla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi. Şu ana kadar resmi makamlardan yapılan açıklamalarda can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

uyarı ve önlemler:

Uzmanlar, balkon ve açık alanlarda mangal kullanımı sırasında alınacak basit tedbirlerin yangın riskini önemli ölçüde azalttığını vurguluyor. Özellikle ateşin gözetimsiz bırakılmaması, yanıcı malzemelerden uzak bir alanda yapılması ve söndürme ekipmanlarının bulundurulması öneriliyor.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE İDDİAYA GÖRE, BALKONDA YAKILAN MANGALDAN ÇIKAN YANGINDA İKİ KATLI İKAMETİN ÇATISI KÜLE DÖNDÜ. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ.