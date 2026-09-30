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ballı mahallesi'nde kışa dayanıklı ulaşım için ilk kilometre tamamlandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Ballı Mahallesi'nde yürütülen 5 km beton yolun ilk 1 kilometresi tamamlandı; kalan 4 km için çalışmalar sürüyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 12:32

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EDİTÖR: Aslı Han

ballı mahallesi'nde kışa dayanıklı ulaşım için ilk kilometre tamamlandı

proje hedefi ve son durum:

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ballı Mahallesinde ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla başlatılan 5 kilometrelik beton yol projesinde ekipler önemli bir aşamayı geride bıraktı. Şırnak İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalarda projenin ilk 1 kilometrelik bölümü tamamlandı, kalan 4 kilometrelik kısım için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

çalışmanın kapsamı ve beklenen etkileri:

Yıllardır özellikle yağışlı havalarda çamur nedeniyle ulaşımda güçlük yaşanan güzergâhın beton kaplamaya kavuşmasıyla yolun modern ve güvenli bir hale getirilmesi hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla araç ve yaya trafiğinin kış şartlarında daha güvenli seyretmesi, bakım ve ulaşım maliyetlerinin azalması bekleniyor. Ekipler mevcut hat üzerinde altyapı düzenlemeleri ve beton dökümünü eş zamanlı yürütüyor.

mahallenin tepkisi ve çalışmaların seyri:

Mahalle sakinleri, yürütülen çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirterek yetkililere teşekkür etti. Yerel halk, projenin bitmesiyle yıl boyunca daha rahat ve güvenli ulaşım sağlanacağını vurguluyor. Yetkililer ise kalan 4 kilometrelik bölümün tamamlanması için planlanan iş programı doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Şırnak İl Özel İdaresi ekipleri, sahada yoğun bir tempo ile çalışarak projenin en kısa sürede hizmete alınmasını hedefliyor.

ŞIRNAK’IN BEYTÜŞŞEBAP İLÇESİNE BAĞLI BALLI MAHALLESİ’NDE ULAŞIMI RAHATLATACAK 5 KİLOMETRELİK BETON...

ŞIRNAK’IN BEYTÜŞŞEBAP İLÇESİNE BAĞLI BALLI MAHALLESİ’NDE ULAŞIMI RAHATLATACAK 5 KİLOMETRELİK BETON YOL PROJESİNDE ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR. PROJENİN 1 KİLOMETRELİK BÖLÜMÜ TAMAMLANIRKEN, KALAN 4 KİLOMETRELİK KISIM İÇİN EKİPLERİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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