Ballıkaya gölünde pelikanların görsel şöleni

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Ballıkaya Mahallesindeki göl, pelikanların uğrak noktası haline geldi. Göl üzerinde toplanan pelikanlar hem gökyüzünde süzülüşleriyle hem de zaman zaman suya konuşlarıyla dikkat çekti.

Hava görüntüleri ve dron çekimleri:

Pelikanların göl üzerindeki hareketleri, bölgeyi ziyaret eden ekipler tarafından dron ile havadan kaydedildi. Süzülüş anları ve suyla buluşan kuşların görüntüleri, doğal ortamın estetik yönünü ön plana çıkardı ve renkli kareler oluşturdu.

Doğal yaşam ve ziyaretçi ilgisi:

Doğal güzellikleriyle bilinen bu alanda pelikanların bir araya gelmesi, bölgeye gelenlerin ilgisini çekti. Gölün yüzeyindeki hareketlilik ve kuşların oluşturduğu manzara, fotoğraf ve görüntü meraklıları için çekici anlar sundu.

Kaydedilen görüntüler, hem bölgenin doğa çeşitliliğini gözler önüne serdi hem de yerel ziyaretçilerin gözünde gölün cazibesini artırdı. Pelikanların yoğunluğu ve davranışları, bölgedeki doğal doku içinde etkileyici bir sahne oluşturdu.

BURSA’NIN KARACABEY İLÇESİNDE BULUNAN BALLIKAYA MAHALLESİ’NDEKİ GÖL, PELİKANLARIN UĞRAK NOKTASI OLDU. GÖL ÜZERİNDE BULUNAN ÇOK SAYIDA PELİKAN, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.