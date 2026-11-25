Adana'da 25 Kasım etkinliği:

Adana'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, şiddete dikkat çekmek amacıyla balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Etkinlik ve düzenleyen kurum:

Etkinlik, Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Tarihi Büyük Saat Kulesi'nde gerçekleştirildi. Katılımcılar etkinlik kapsamında birlikte balon uçurdu ve farkındalık oluşturmayı hedefleyen görsel bir eylem sergiledi.

Mesaj ve veriler:

Etkinlikte konuşan Ayten Dolançay, kadına yönelik şiddetin bir insan hakları suçu olduğunu vurgulayarak, hiçbir kadının yaşam hakkının elinden alınamayacağını belirtti. Dolançay, 2026 yılında Adana'da 14 kadının öldürüldüğünü kaydederek, kadınların, çocukların ve hayvanların şiddete maruz kalmadığı; sevgi ve dayanışmanın hakim olduğu bir şehir istediklerini söyledi.

Konuşmanın ardından katılımcılar birlik mesajı vererek balonları gökyüzüne bıraktı; etkinlik, toplumsal farkındalığı artırma amacını taşıdı.

ADANA’DA KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ KAPSAMINDA, KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA BALONLAR GÖKYÜZÜNE BIRAKILDI.