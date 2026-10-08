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Balya'da aronya hasadı üreticilere yeni gelir kapısı açıyor

Balya Kayalar ve Değirmendere mahallelerindeki aronya dikimleri verimli çıktı; Kaymakam Murathan Cebeci ile İlçe Tarım Müdürü İbrahim Göçer hasatta üreticiyi destekledi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 14:40

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EDİTÖR: Berk Doğan

Balya'da aronya hasadı üreticilere yeni gelir kapısı açıyor

Balya'da aronya hasadı ve yerel katılım:

Balıkesir'in Balya ilçesinde, kırsal Kayalar ve Değirmendere mahallelerinde dikimi yapılan aronya meyvesinde olumlu sonuçlar alınmaya başlandı. Kayalar Mahallesi'ndeki Göksel Kanat'a ait bahçede düzenlenen hasat etkinliğine Kaymakam Murathan Cebeci, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Göçer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte Kaymakam Cebeci, üreticilerle bir araya gelerek bereketli bir sezon dileğinde bulundu.

üretici yatırımı ve üretim alanı:

Balya İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Göçer, üretici Göksel Kanat'ın yaklaşık 13 dekar alanda aronya dikimi yaptığını belirtti. Bölgedeki uygulamanın Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü öncülüğünde hayata geçirildiği ve dikimlerin olumlu sonuç verdiği vurgulandı.

aronyanın kullanım alanları ve sağladığı katma değer:

Balya Kaymakamlığı açıklamasına göre, Kuzey Amerika kökenli olan aronya; yüksek antioksidan içeriği nedeniyle "süper meyve" olarak anılıyor. Küçük, koyu renkli meyveler taze tüketilebildiği gibi; meyve suyu, reçel, marmelat, kurutulmuş meyve ve çeşitli işlenmiş gıda ürünlerinin üretiminde değerlendirilebiliyor. Bu çok yönlü kullanım alanı ve sahip olduğu katma değer, aronya yetiştiriciliğini üreticiler için cazip bir alternatif haline getiriyor.

Balya'daki aronya çalışmaları, tarımsal üretim deseninin çeşitlendirilmesi, alternatif ve katma değeri yüksek ürünlerin yaygınlaştırılması ile üreticilere yeni gelir kaynakları oluşturulması açısından önem taşıyor. Aronya yetiştiriciliği ve alternatif tarımsal ürünlerle ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların Balya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurabilecekleri hatırlatıldı.

ARONYA HASADI

ARONYA HASADI

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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