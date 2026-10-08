Balya'da aronya hasadı üreticiye alternatif gelir sunuyor

Balya'da aronya hasadı başladı:

Balıkesir'in Balya ilçesi Kayalar Mahallesinde üretimi yapılan aronya meyvesinin hasadı, Kaymakam Murathan Cebeci'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte üretici Göksel Kanat aronya yetiştiriciliği ve üretim sürecine ilişkin bilgiler aktardı.

hasat töreninde öne çıkanlar:

Kaymakam Cebeci'nin hasada eşlik etmesi, aronya üretiminin bölgesel tarım stratejileri ve üretici destekleri açısından önemini ortaya koydu. Balya'da yürütülen aronya yetiştiriciliği, tarımsal ürün deseninin çeşitlendirilmesi ile alternatif ve katma değeri yüksek ürünlerin yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor. Göksel Kanat'ın çalışmaları ise üreticilere yeni gelir kaynakları oluşturma hedefini destekliyor.

aronya: kullanım alanları ve değer:

Kuzey Amerika kökenli olan aronya, yüksek antioksidan içeriği nedeniyle süper meyve olarak anılıyor. Küçük, koyu renkli meyveler; taze tüketim ile birlikte meyve suyu, reçel, marmelat, kurutulmuş meyve ve çeşitli işlenmiş gıda ürünlerinde değerlendiriliyor. Sahip olduğu katma değer ve çok yönlü kullanım alanları aronyayı üreticiler için cazip bir alternatif haline getiriyor.

BALYA-KAYALAR'DA ARONYA MEYVESİ HASADI BAŞLADI