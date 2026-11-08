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Banaz yolunda kavşak çarpışması: otomobildeki yaşlı çift yaşamını yitirdi

Susuz köyü kavşağında otomobil ile kamyonun kavşağa giriş sırasında çarpışması sonucu sürücü Süruri Arslan ve eşi Nazmiye Arslan hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 20:11

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 20:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Banaz yolunda kavşak çarpışması: otomobildeki yaşlı çift yaşamını yitirdi

kaza nasıl gerçekleşti:

Uşak'ın Banaz ilçesi, Uşak-Banaz karayolu Susuz köyü kavşağında meydana gelen kazada, 64 FC 536 plakalı otomobiliyle kavşaktan ana yola çıkmak isteyen Süruri Arslan (71) ile yanında bulunan eşi Nazmiye Arslan (71) çarpışmanın merkezindeydi. İddiaya göre, otomobil Susuz köyü yolundan ana yola giriş yaptığı sırada, Uşak'tan Banaz istikametine doğru seyreden 06 BEY 227 plakalı kamyonla kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, kamyonun önünde metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan ekipler, can kaybı tespit etti.

müdahale ve işlemler:

Polis ekiplerince olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve bölge trafiği kontrollü olarak yönlendirildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Süruri Arslan ile eşi Nazmiye Arslanın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından cenazeler Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Y.B. (61) polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan tespitler ve güvenlik çalışmaları sonrasında kaza ile ilgili soruşturma ve adli işlemler kolluk kuvvetleri tarafından yürütülmek üzere başlatıldı.

UŞAK’IN BANAZ İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE KAMYONUN ÇARPIŞMASI SONUCU YAŞLI ÇİFT HAYATINI...

UŞAK’IN BANAZ İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE KAMYONUN ÇARPIŞMASI SONUCU YAŞLI ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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