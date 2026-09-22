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Banaz'da devrilen alkol yüklü tır alev aldı, sürücü yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün çarptığı alkol yüklü tır devrilip alev alırken, bir kişi yaralandı; yangın söndürüldü.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 13:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Banaz'da devrilen alkol yüklü tır alev aldı, sürücü yaralandı

Banaz'da devrilen alkol yüklü tır alev aldı

Uşak'ın Banaz ilçesinde Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Hamam Boğazı yakınlarında meydana gelen kazada, alkol yüklü bir tır bariyere çarpıp devrildi ve alev aldı. Olayda tır sürücüsü yaralandı, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre, E.T. (34) idaresindeki 33 BFP 866 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyere çarpıp ardından devrildi. Devrilmenin ardından tır kısa sürede alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ekipleri ile Banaz Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz sevk edildi. Yaralanan sürücü 112 ekiplerince Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın ve trafik etkisi:

Kısa sürede büyüyen yangın tırın tamamını sararken alevler yol kenarındaki otluk ve ağaçlık alana da sıçradı. Ekiplerin yürüttüğü söndürme ve soğutma çalışmalarıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle Afyonkarahisar-Uşak ve Uşak-Afyonkarahisar istikameti geçici süreyle trafiğe kapatıldı. Tırın kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından her iki istikamet yeniden ulaşıma açıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

UŞAK&#039;IN BANAZ İLÇESİNDE ALKOL YÜKLÜ TIRIN BARİYERE ÇARPIP DEVRİLMESİ SONUCU SÜRÜCÜ YARALANIRKEN...

UŞAK'IN BANAZ İLÇESİNDE ALKOL YÜKLÜ TIRIN BARİYERE ÇARPIP DEVRİLMESİ SONUCU SÜRÜCÜ YARALANIRKEN, TIR ALEV ALDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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