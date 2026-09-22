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Banaz'da devrilen alkol yüklü tır yangına yol açtı, ulaşım kısa süre kesildi

Banaz'da alkol yüklü tır bariyere çarpıp devrilince sürücü yaralandı; tır alev aldı, yangın söndürüldü ve her iki istikamet kısa süre trafiğe kapandı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 12:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Banaz'da devrilen alkol yüklü tır yangına yol açtı, ulaşım kısa süre kesildi

Kaza ve yangın:

Uşak'ın Banaz ilçesinde, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Hamam Boğazı yakınlarında meydana gelen kazada alkol yüklü tır bariyere çarparak devrildi. Olayda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyere çarptığı, ardından tırın devrilerek alev aldığı bildirildi.

Aracın sürücüsü E.T. (34) olay yerinde yaralanırken, kaza yapan tırın plakası 33 BFP 866 olarak kaydedildi. Devrilmenin ardından kısa sürede büyüyen yangın, tırın tamamını sararken alevler yol kenarındaki otluk ve ağaçlık alana da sıçradı.

Müdahale ve trafik düzenlemesi:

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ile Banaz Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz sevk edildi. Yaralı sürücü, 112 ekiplerince Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü; söndürme çalışmaları sırasında Afyonkarahisar-Uşak ve Uşak-Afyonkarahisar istikametleri geçici olarak trafiğe kapatıldı. Tırın kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından her iki istikamet yeniden ulaşıma açıldı.

Uşak&#039;ta alkol yüklü tır bariyere çarpıp devrilip alev aldı

Uşak'ta alkol yüklü tır bariyere çarpıp devrilip alev aldı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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